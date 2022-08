Afiliados al SEC de Rawson accederán al Programa Lotear

El intendente de Rawson, Damián Biss, encabezó junto al titular del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC), Alfredo Béliz, la firma de contratos por los cuales 15 afiliados accederán a terrenos con servicios de la Línea Social del Programa Lotear, la iniciativa urbanística más importante de la historia de la capital provincial.

El Programa Lotear fue presentado por el intendente Biss en noviembre del año pasado, y prevé en total la entrega de 2.500 lotes con servicios, de los cuales ya se entregaron más de 1.000 en distintos actos públicos realizados desde comienzos de mayo. La iniciativa cuenta con tres líneas: la Social, la Intermedia y la de Inversión.

Conocido

“Este es un gremio al que aprecio mucho porque durante muchos años fui afiliado, ya que trabajaba en la actividad comercial. Ahí lo conocí al ‘Negro’ Béliz y a esa gran familia que está detrás de los empleados de comercio”, resaltó el intendente en el acto, realizado en instalaciones del SEC, con la participación de la diputada Gabriela de Lucia, y los secretarios municipales Miguel Larrauri, Fernando Vosecky y Martín Sterner.

“Para nosotros es un placer trabajar en conjunto con el Sindicato, que está muy presente. Una ciudad no tiene posibilidades de crecer y desarrollarse si no tiene el acompañamiento y el trabajo conjunto con las instituciones más importantes. Y en el caso del Sindicato de Empleados de Comercio es un gremio con mucha presencia en Rawson”, valoró Biss.

Agregó que “es un gremio que invierte en infraestructura para que los afiliados tengan la posibilidad de contar con un salón de fiestas, con un predio como el Parque Rawson. Y hace pocos días me contaba el ‘Negro’ que van a hacer un playón deportivo. Son cosas que hacen a mejorar la infraestructura de la ciudad y, sobre todo, a que sus empleados tengan más posibilidades”.

La situación habitacional

En este contexto comentó: “Ni bien asumimos, una de las cuestiones que nos plantearon fue la situación habitacional de los empleados de comercio. Empezamos trabajar en ese momento”.

“Teníamos un problema, que eran más de 2.000 lotes que la gestión anterior del municipio había entregado sin servicios. Y teníamos que buscar la forma de resolver esa situación, pero en paralelo avanzar con nuevas urbanizaciones”, recordó.

Así, añadió, “surgió este plan de ahorro que se llama Lotear, en el que la idea es ni más ni menos que dar una solución habitacional parcial -porque es un terreno con servicios- para que las familias puedan aspirar al objetivo mayor: la vivienda”.

Se trata, dijo Biss, de “un esfuerzo en conjunto: el municipio pone la tierra, los vecinos pagan una cuota, y así vamos haciendo los servicios para entregar los terrenos como realmente corresponde. Y que no suceda lo que ha pasado en otras épocas”.

Repasó en este sentido que “todavía tenemos empleados de comercio que recibieron terrenos hace 8 o 9 años y les faltan los servicios. Estamos trabajando para resolverlo, pero además, en el futuro próximo, darle la posibilidad a más gente”.

“Gracias al sindicato por el acompañamiento a la ciudad, y fundamentalmente por el acompañamiento a cada uno de sus afiliados”, cerró Biss.

Buena administración

En tanto, Alfredo Béliz agradeció a “nuestro amigo Damián con quien habíamos programado concretar esa necesidad, que es llegar a una vivienda digna. A veces en el diálogo preelectoral se dice: vamos a entregar un terreno o una vivienda. Y queda en saco vacío. Pero acá el intendente nos está mostrando que con su buena administración se puede hacer este camino que los afiliados empiezan a recorrer. Y vamos a seguir haciendo muchas más cosas”.

Sostuvo, además: “Hablamos con la Cámara de Comercio en la que Damián también participa, y nos da esa impronta que se necesita para ir mejorando el comercio de la ciudad de Rawson”.

Dirigiéndose a los afiliados indicó: “Ustedes han encontrado a un intendente que le pone ganas, mucho entusiasmo, mucha fuerza. Y esas ganas de crecer nos vienen muy bien, porque si crecen la ciudad y el comercio crece la sociedad en su conjunto”.

Beneficiarios

En tanto, uno de los beneficiarios, Diego Mansilla, comentó: “Estamos esperando hace mucho tiempo. Venimos luchando hace años. Nosotros alquilamos y vamos a paso”.

“Primero pagaremos las cuotas y después iremos de a poco. Estoy afiliado hace 21 años y trabajo en el autoservicio El Puente hace ocho años”, agregó.

Otro de los afiliados que recibió su contrato, Patricio García, se expresó “muy contento por la oportunidad. Hace 17 años que soy afiliado al Sindicato de Empleados de Comercio y aprovechamos la oportunidad para tener el terreno”, comentó García, que vive con su esposa y su hija.

“Ahora estoy alquilando en Playa Unión, donde trabajo en La Anónima. Con la situación actual es complicado alquilar, pero ahora vamos a pagar el terreno y después empezaremos a construir”, finalizó