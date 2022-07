Tiene 18 años y le imputan catorce delitos contra la propiedad

La Fiscalía ya había pedido que se fije audiencia urgente para abrir la investigación por otros trece hechos en relación a los que se lo investiga. Este martes en audiencia de control de la detención, se formalizó la investigación por todos los hechos, salvo uno por el que la audiencia será el viernes. Las funcionarias Cecilia Bagnato y Mónica Caveri, solicitaron la prisión preventiva por sesenta días. El defensor Marcos Ponce se opuso a la medida y luego de valorar los argumentos de las partes, el juez José Luis Ennis dispuso la prisión preventiva por treinta días.

El lunes a las 21 horas, un joven acompañado por un menor de 15 años, ingresó a una bicicletería, saltando un paredón de dos metros de altura hacia el patio del local comercial, forzando luego dos ventiluz del edificio. Mientras lo hacían se disparó la alarma alertando al personal policial. Al llegar los uniformados encontraron a los intrusos en el patio trasero, procediendo a su detención.

El hecho fue calificado provisoriamente como robo doblemente agravado por escalamiento y por la participación de un menor de edad en grado de tentativa.

Los otros hechos

El 16 de abril a las 19 horas, el imputado se habría trepado a la reja de un instituto de salud de la ciudad y sustrajo una cámara de seguridad cortando los cables y dañándola. El 19 de abril, repitió la operación y sustrajo otra cámara del mismo lugar. El 15 del mismo mes, arrancó la cámara de seguridad de un consultorio ubicado sobre calle Almafuerte. El 22 de abril, robó la cámara de seguridad de una vivienda. Entre el 5 y el 11 de mayor habría recibido y ocultado una caja con dinero de un robo, enterrándola en el patio de su domicilio. El 7 de mayo habría saltado al patio de una vivienda y sustraído un bolso con elementos deportivos. Ese mismo día se le imputa haber robado una cámara de seguridad de un kiosco.

Entre el 7 y el 9 de mayo, usando una llave que había sido extraviada un día antes por el conductor, sustrajo un vehículo de la vía pública. El 9 de mayo, junto a otras dos personas, estacionó el vehículo frente a un local comercial de Trevelin, rompieron la vidriera con una piedra y huyeron sin llevarse nada luego de que se activara la alarma.

También se le imputaron hecho de hurto en comercios de la ciudad, en uno habría sustraído un cepillo electrónico y un cortacerco que se encontraban cerca de la puerta del local. En otro comercio se habría apoderado de un taladro que estaba en el sector de góndolas. El 29 de mayo, con la llave de acceso a una vivienda dejada por descuido, ingresó y se apoderó de computadoras, parlantes, una mochila y una campera. Muchos de estos hechos fueron cometidos en compañía de menores de edad.

Por la reiteración de hechos, por la escala penal aplicable y por el riesgo de entorpecimiento, entre otros argumentos, la Fiscalía solicitó el dictado de la prisión preventiva.

La defensa pidió que lo liberen

El defensor, sostuvo que las distintas investigaciones no se vinculan entre sí, que no debieran ser valoradas en conjunto, que la expectativa de pena no puede ser elevada ya que hace pocos meses cumplió los 18 años y no tiene antecedentes penales. Añadiendo que no hay ninguna circunstancia que haga pensar que no se someterá al proceso. Por lo tanto rechazó el pedido de prisión preventiva.

Ponce dice que no hay vinculación entre las distintas investigaciones y no hay elementos para disponer la prisión preventiva

La expectativa de pena por el momento no puede establecerse de modo claro. Cumplió los 18 este año y no tiene antecedentes. Subsidiariamente, para el caso de que el juez entendiese que debe establecerse una medida de coerción, requirió que sea una sustitutiva de la prisión preventiva, teniendo en cuenta los pactos internacionales en relación a un adolescente que no debe ser detenido junto a personas adultas. No hay un lugar de detención que cumpla estas características, por lo tanto ofreció el arresto domiciliario hasta el viernes cuando se realice la apertura por el hecho restante.

El juez entendió necesario el dictado de la prisión preventiva, aunque por un plazo menor al requerido por la Fiscalía.