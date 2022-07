Los más jovencitos, tuvieron su 4° Torneo Regional

Durante el pasado fin de semana, se disputó en el Trelew Tenis Club, el Torneo Regional de Tenis para categorías Menores.

El certamen, convocó a gran cantidad de jugadores y jugadores infantiles y juveniles, desde categorías Sub10 a Sub18, llegando desde distintos puntos de la Patagonia.

Campeonato para los chubutenses en el Regional

Con una muy destacada actuación de los Menores de la ASOTENECH, se disputó durante el pasado fin de semana el 4° Torneo Regional de Menores en el Trelew Tenis Club.

El certamen, fue valido para las categorías desde Sub10, 12, 14, 16,18 en Damas y Varones, en una competencia organizada por la ASOTENECH y la institución local.

La competencia, contó con una gran participación de deportistas, con más de 70 jugadores que llegaron desde Puerto Madryn, Rawson Esquel, El Hoyo, Bariloche, Lago Puelo, Neuquén, Cipolletti, General Roca, Cutral Co y Trelew.

Fue una excelente actuación de los jugadores de la ASOTENECH que fueron campeones en la mayoría de las categorías, como ser en Sub 14 varones con el campeonato obtenido por Estanislao Lassaga al superar 4/6 6/2 6/4 a Thiago Ranea.

En tanto, en Damas Sub 12, Guadalupe Marina venció a Rocío Jurado 6/4 6/3, mientras que en Sub 12 Varones, Enzo Diaz Fantilli fue el campeón sobre Juan Paolini con un score de 5/7 6/2 6/0.

Por parte de la Sub 16 Damas, fue Lucia Maldonado quien venció 6/3 6/2 a Giuliana Mangueri, en Sub 16 Lautaro Rocha venció a Ignacio Paolini 6/6 6/4; en tanto que Sub 10 Damas, el 1er lugar fue para Agustina Viglione y el 2do para Josefina Parodi.

TENIS – TORNEO REGIONAL DE MENORES

4° EDICÓN – EN EL TRELEW TENIS CLUB

RESULTADOS

+ Singles Damas

Sub 10

1° Agustina Viglione

2° Josefina Parodi

Sub 12

1° Guadalupe Marina

2° Rosario Jurado

Sub 14

1° Malena Molina

2° Valentina Parodi

Sub 16

1° Lucia Maldonado

2° Giuliana Manguero

Varones

Sub 10

1° Bautista Wollin

2° Tiziano Dilucente

Sub 12

1° Renzo Diaz Fantilli

2° Juan Paolini

Sub 14

1° Estanislao Lassaga

2° Tiago Ranea

Sub 16

1° Lautaro Rocha

2° Ignacio Paolini

Sub 18

1° Bautista Sayago

2° Juan Ochoa

+ Doble Damas

Sub 10

1° Pavón / Parodi

2° Viglione/Nogueira

Sub 12

1° Marina / Jurado

2° Lassaga / Castro

Sub 16

1° Laurelis /Maldonado

2° Silva/ Denis

Doble Varones

Sub 10

1° L Vulcano/Sufriti

2° Wollin/Pérez

Sub 12

1° Fantilli/ Madeo

2° March/Vulcano

Sub 14

1° Asaquenazi/Ranea

2° Atucha / Arens

Sub 16

1° Paolini/ Jurado

2° Marozzini/ Rocha

Sub 18

1° Dacal/Gutiérrez

2° Bruna/Jahde