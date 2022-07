El PJ de Comodoro respaldó a Issa Pfister

La actividad se llevó adelante en el Consejo de Localidad del PJ, en horas de la tarde, con la presencia de miembros del gabinete municipal, dirigentes, referentes sindicales, representantes de distintas instituciones y vecinos. En la ocasión, además, se impuso el nombre del histórico dirigente peronista, “Víctor ‘Lalo’ Gamboa”, al Ateneo de la sede local del PJ.

En ese marco, Germán Issa Pfister realizó una exposición sobre los ejes de la gestión actual y las expectativas a futuro. Al respecto, manifestó que “estamos muy contentos por haber mostrado toda la labor que venimos llevando adelante en materia económica desde nuestra gestión y, sobre todo, lo que proyectamos para el futuro, en un lugar especial como lo es el Ateneo recientemente bautizado con el nombre de un importante referente para el peronismo de Comodoro”.

“Debemos valorar que la Municipalidad pudo mantenerse durante todos estos años en una situación de equilibrio económico y financiero, a pesar de las políticas neoliberales del gobierno nacional anterior, la catástrofe que sufrimos en 2017, la pandemia, y el contexto económico nacional actual. Tenemos que seguir trabajando de esta manera, cuidando los recursos de los comodorenses”, destacó.

Plan de obras

En ese sentido, Issa explicó que “la autonomía y solvencia que venimos manteniendo nos permite tener un plan de obras único para un municipio de esta envergadura, sin dejar de cumplir con sus obligaciones en tiempo y forma. Desde hace años que no contamos con deudas. Se trata de una labor que se viene efectuando desde hace mucho tiempo y tenemos buenas expectativas para más adelante”.

Continuando en ese tenor, el funcionario afirmó que “para nosotros es muy importante compartir toda esta información con los compañeros del PJ, pero también concurrieron muchos otros actores de la sociedad. Mostramos cómo se recaudan y se utilizan los recursos y esto es algo que tenemos que seguir replicando, porque como funcionarios debemos rendir cuentas ante la gente”.

Del mismo modo, indicó que “como peronistas, lo más importante es trabajar para crecer en inversión social e igualar las condiciones y las oportunidades para todos. Por ello, toda la labor que se viene efectuando desde las áreas de Desarrollo Humano, Salud, Cultura, sumado a la gran inversión en materia deportiva, son todas políticas públicas que apuntan a una sociedad más justa e igualitaria; ese es el concepto principal del peronismo que tenemos que reforzar”.

En esa línea, agregó que “a todo esto, sumamos un gran presupuesto en obra pública, con un componente grande en materia de servicios y espacios públicos. Todas estas son todas políticas igualadoras que buscan una sociedad más justa, que es para lo que nosotros trabajamos”.

Diversificación productiva

Por otra parte, el secretario de Economía de Comodoro recalcó que “tenemos que seguir transformando Comodoro, es un proceso que no debe frenar. Es una ciudad que se nutre principalmente de la actividad hidrocarburífera, pero con el petróleo, dado el contexto actual y futuro, no alcanza. Por eso, tenemos que apostar a la diversificación productiva en serio”.

“Debemos impulsar el turismo, tal como lo estamos haciendo, con una política concreta en materia de inversión y desarrollo, tomándolo como una actividad económica y no solo como una cuestión de recreación. También lo que es economía del conocimiento, que se dio un paso muy importante con la reciente firma del intendente Juan Pablo Luque para lograr la inversión de más de 400 millones de pesos para el inicio de la obra del Polo Tecnológico”, aseveró.

Asimismo, expuso que “vamos a apoyar las acciones en materia de transición energética, ya que tenemos en claro el potencial de nuestra región, pero sin decisión política ni inversiones por parte del Estado, es muy difícil que eso suceda en los tiempos que tiene que suceder”.

“En su momento, el intendente estuvo un paso adelante en esta cuestión. Cuando aún no se hablaba tanto de este tema, él ya tomaba decisiones y acciones concretas para que Comodoro y la provincia no se queden atrás en lo que va a ser la transformación de la matriz energética de nuestro país, algo que se viene dando de hace un tiempo, pero que los pasos serán mucho más rápidos en los próximos años”, enfatizó.

Por último, Issa manifestó que “se está trabajando muy bien y eso nos genera muchas expectativas para el futuro de nuestra ciudad. Debemos seguir por este camino, cuidando los recursos de todos los comodorenses para continuar haciendo realidad la transformación de Comodoro”.