Carolina Cayo se alista para la cita continental en Brasil

La ajedrecista Carolina Cayo, se alista para lo que será su participación en el Campeonato Panamericano de Ajedrez Adaptado.

El certamen, tendrá lugar en Brasil, en el mes de octubre y la deportista madrynense visitó el ente deportivo provincial Chubut Deportes para compartir su presente y presentar una solicitud para competir en el torneo.

Con objetivo Panamericano para Caro Cayo

La ajedrecista madrynense Carolina Cayo, ya está en plena preparación para lo en el mes de octubre, será su participación en el Campeonato Panamericano de Ajedrez Adaptado para Ciegos y Disminuidos Visuales que se realizará en Brasil.

El Presidente de Chubut Deportes Gustavo Hernández, acompañado del Gerente General Brian Oggero, recibió a la ajedrecista Carolina Cayo, quien confirmó que volverá a competir a nivel internacional.

Una vez culminada la reunión la deportista, en dialogo con el área de prensa de Chubut Deportes, comentó que “vine a presentar una solicitud para poder viajar y participar del Panamericano de México, que se hará en octubre. Me voy con una respuesta positiva por parte de Chubut Deportes, asique agradecida y ahora más enfocada que nunca en mis objetivos”.

En cuanto a su actualidad deportiva, resalto que “como en casi todos los ámbitos, la pandemia paralizó todas las competencias presenciales, pero de a poco estamos retomando el ritmo. Seguimos compitiendo de modo online y es importante poder mantenerme en actividad, aunque no tiene el mismo gustito de tener al rival enfrente”.

En cuanto a los objetivos para este Panamericano, la ajedrecista manifestó que “la novedad de este próximo Panamericano es que será en categorías separadas, ciegos y disminuidos visuales, asique voy con grandes expectativas por tener hoy, mejores condiciones de juego”.

Por último, y haciendo referencia a la preparación de cara a su participación internacional, destacó que “ya tengo armado un plan de trabajo y de entrenamiento el cual voy a reforzar, espero, con alguna competencia previa presencial, con convencionales, que me puede servir para probar cosas, para poder competer errores y saber subsanarlos de cara al objetivo principal”.

De este modo, Carolina Cayo se prepara para una nueva participación panamericana, evento del cual toma parte desde el año 2014 y en el cual siempre ha tenido grandes actuaciones.