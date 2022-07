Bressan: «El problema es que se sostienen en el tiempo medidas de corto plazo»

En el marco de las nuevas medidas económicas anunciadas por el Gobierno Nacional, el economista Alberto Bressan analizó lo anticipado por la titular del Palacio de Hacienda, Silvina Batakis, la semana pasada.

En diálogo con División Noticias, señaló que «por un lado estuvo todo tranquilo, a la ministra no se le ‘salió la cadena’ dentro de su línea ortodoxa y cedió un poco el dólar ‘blue’, y lo bueno es que no salió con ningún plan rimbombante o anuncios que hacen que los mercados y la gente se vuelvan locos».

«Es muy raro que un Estado no honre la deuda en la moneda que él mismo emite», refirió el especialista en virtud de los compromisos económnicos del Gobierno Argentino, agregando que «el Gobierno no va a generar un recurso extraordinario en pocos días, recaudarlo y ponerlo a disposición de los acreedores», dejando entrever que parte del pago de obligaciones podría ser realizado con nueva emisión monetaria.

«Por más de que la ministra salga con un discurso de buenas intenciones, va a terminar siendo la emisión monetaria, los pases entre el Tesoro o algún maquillaje de contabilidad gubernamental, que no siguen siendo más que emitir pesos para pagar deuda en pesos, que es la forma que tuvo la Argentina de endeudarse cuando la canilla de dólares que venía al país se cerró hace bastantes años».

«Lo peor de todo esto es el sostenimiento de medidas coyunturales en el tiempo, no es que se tomen malas medidas sino que se toman medidas que están prescriptas en cualquier libro de finanzas públicas para cortos períodos de tiempo, y se las ha mantenido durante años, traspasando los gobiernos. La emisión monetaria para pagar el gasto contra la emisión de títulos públicos para sacar cantidad de pesos de circulación y entonces los consumidores no tengan tantos pesos y con ello frenar la escalada inflacionaria, es una medida pensada para el corto plazo. Pero lo hemos sostenido durante tantos años que ello se ha convertido en una bola de nieve incalculable. La misma tasa de interés que nosotros mismos pagamos sobre nuestros mismos bonos del Estado Nacional, hace que ya sea más cara que si nos hubiéramos endeudado en dólares en algún momento», reconoció el economista.

Consultado sobre las medidas de austeridad en materia de gastos del Estado Nacional anunciadas por Batakis, Bressan analizó: «Creo que el problema de los recortes del Estado no es que sean malos, ya que es algo sano para cualquier economía, sino que cada vez que nos hablan de recortes, cualquiera que esté en el Gobierno hace la parte más fácil, que es no reponer los puestos que hacen falta en el Estado; no se hace un recorte racional y un proceso para ver en qué se falla, qué puestos no le trasladan beneficios a los consumidores y particulares, sino que se termina recortando por el lado de congelar las vacantes, a veces de los puestos que más se necesitan. Cortar por la manera más fácil e irracional es la peor receta, y generalmente es la que los Estados toman porque es muy fácil: se saca un Decreto y se dice que no entra más gente al Estado. Y empieza a arrastrarse esa serie de vacantes no cubiertas, empieza a haber gente que cumple dos o tres funciones, en lugar de buscarse la manera para racionalizar el gasto».