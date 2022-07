Ayala reconoció que hay que recomponer el salario

El ministro de Gobierno, Cristian Ayala, habló sobre la situación económica provincial, analizó la asunción de Silvina Batakis al frente del Ministerio de Economía de la Nación y cómo ello podría impactar en Chubut. Asimismo, puso en valor que “la provincia está ordenada pero debemos recordar de dónde venimos”.

En Clave Política, planteó que “ella va a tener una visión mucho más federal del país, tiene un conocimiento acabado por las distintas provincias en las que ha vivido antes de radicarse en La Plata para sus estudios; es una mujer con una sensibilidad social por las cuestiones sociales, y en estos momentos de crisis tenemos que ver más a los sectores vulnerables” y remarcó que “debe haber un plan de trabajo que nos lleve a una solución definitiva, siempre poniendo en primer lugar a los más vulnerables que son los que no pueden esperar”.

Consultado sobre la negociación paritaria con los gremios, Ayala reconoció que “ya estábamos en una situación compleja antes de esta situación que la agravó aún más, y desde el Gobierno se planteó como política de Estado la necesidad de recomponer el salario de los empleados públicos provinciales y de establecer políticas de empleo público, que es lo que estaba faltando en la provincia; y lo que hagamos ahora dará resultados a 5 o 10 años recién”.

“Nuestro planteo es que hay una necesidad de recomponer el salario y el límite que tenemos es la responsabilidad. Es decir, no prometer algo que no podamos cumplir, y esto lo digo justamente porque, no mucho tiempo atrás, los empleados públicos no sabían qué, cómo ni cuándo iban a cobrar, incluso se habló de pagar en bonos. Hoy estamos en una situación completamente distintas; en el momento de aquella crisis, los ingresos que la Provincia tiene por regalías, coparticipación e ingresos propios alcanzaban $1.800 millones y la masa salarial era de $4.800 millones. No es una cuestión de errores sino que es matemáticamente imposible sostener ello de un mes para el otro. Por eso creo que fue una situación generalizada y una acumulación de crisis”, apuntó el funcionario.

“Está mejor la provincia”, continuó Ayala, “pero no hay que perder de cuenta de dónde venimos”, puntualizó. “Hoy estamos en un equilibrio según nuestras proyecciones. Estamos haciendo un fuerte trabajo desde el Ministerio de Economía, con las proyecciones casi día a día, siguiendo las consecuencias que traen situaciones como la nacional actual y su impacto económico. Por eso no se puede ofrecer más de lo que se ofrece, y en este mismo sentido se lo hemos planteado a los trabajadores”, manifestó.

El titular del área de Gobierno sumó a ello que “cuando se comenzó con el pago escalonado de haberes, los propios dirigentes sindicales planteaban que se llegó a esta situación porque hubo acuerdos que no se podían pagar, y por eso no podemos repetir errores de la historia reciente” y recordó que “hubo una apertura del Gobierno Provincial al abrir todos los números: los trabajadores de Salud que tienen 5 sindicatos, por ejemplo, tuvieron abiertas las puertas del Ministerio de Economía, no solo de los técnicos sino también del personal de planta, se acercaban, pedían información, obtenían resultados, se hacían proyecciones y de los propios trabajadores salió una propuesta”.

Sobre esto último, sostuvo que “el Gobierno estaba proponiendo un 5% de incremento en julio respecto de junio, un 5% en agosto respecto de julio y un 5% en septiembre respecto a agosto; los empleados de Salud consultaron cuánto implicaba esa cifra en masa salarial, y si podían distribuirlo de otra manera para que afecte contundentemente a aquellos que están más abajo en la escala salarial”, recordando que hace dos meses comenzó a debatirse la propuesta.

“Ya estamos previendo dar la discusión en septiembre para el próximo año”, anticipó.