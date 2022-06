Paritaria docente: ofrecen elevar a $79.188 el salario de un ingresante

El ministro de Gobierno y Justicia, Cristian Ayala, en representación del Gobierno del Chubut, encabezó este viernes la continuidad de la negociación paritaria que había sido iniciada semanas atrás y a la que asistieron representantes de los trabajadores de la Administración Pública Central.

De la reunión, que se realizó en el Salón de Usos Múltiples de Vialidad Provincial, estuvo presente en representación del Ministerio de Economía, la subsecretaria de Gestión Presupuestaria, Rita Cardenas; el subsecretario de Coordinación Financiera, Julián Galende; el secretario de Trabajo, Tobías Gaud y la directora General de Asuntos Legales Caren Lloyd. Por las entidades gremiales participaron representantes de ATECh, AMET, y UDA.

Propuestas

El Gobierno Provincial elaboró una nueva propuesta salarial ante las entidades gremiales que consiste en un adicional remunerativo no bonificable que alcanzará los veinte mil pesos ($20.000) neto bruto total a partir de los haberes del mes de septiembre del 2022, abonándose en tres partes: un tercio de los $20.000 con los haberes de julio del 2022, dos tercios de los $20.000 con los haberes del mes de agosto del 2022 y a partir de septiembre del 2022, continuará mensualmente como adicional remunerativo no bonificable de veinte mil pesos ($20.000), aclarándose que el adicional es por agente.

En el caso de los docentes que perciban sus haberes respecto de horas cátedras será también por agente y en forma proporcional, tomando como base 20 horas para percibir el total del adicional. En caso de que las horas cátedras trabajadas sea inferior, el pago será proporcional con una revisión en el mes de septiembre del corriente año para acordar el último trimestre del 2022.

Además del Adicional remunerativo no bonificable, se ofrece un incremento del 150% del concepto ubicación geográfica, también en tres tramos, incrementándose un 50% en el mes de julio del 2022 respecto de los haberes de mayo, un 50% en agosto del corriente año respecto de los haberes de mayo y, por último, un aumento del 50% en septiembre respecto de los haberes de mayo del 2022.

Para finalizar la propuesta contempla también hacer lugar al pedido de las entidades sindicales de transformar el concepto de zona patagónica en íntegramente remunerativo a partir del mes de septiembre de este año. Este adicional de $20.000, por sus características, alcanza tanto a los trabajadores activos como a los pasivos.

De esta manera, el salario docente para un ingresante nivel inicial, con una jornada de cuatro (4) horas y sin antigüedad tendría un acumulativo neto en los haberes de julio del 2022 de 66.630,42 pesos; de 69.605,68 pesos en agosto y de 72.254,08 pesos en septiembre del corriente año.

Otra propuesta

Luego, a pedido de las entidades sindicales se brindó una nueva propuesta salarial, la cual significa un incremento de un 5% con los haberes del mes de Julio de 2022 respecto de los haberes de Junio de 2022, un 5% con los haberes de Agosto de 2022 respecto de los haberes del mes de Julio de 2022 y un 5% con los haberes del mes de Septiembre de 2022 respecto de los haberes de Agosto de 2022; sumando a la propuesta el incremento del 150% del concepto ubicación geográfica, también en tres tramos en los meses de Julio, Agosto y Septiembre. Además, la propuesta incluye en relación al concepto zona, transformándolo en concepto remunerativo a partir del mes de septiembre de 2022.

Finalmente, el salario docente para un ingresante nivel inicial, con una jornada de cuatro (4) horas y sin antigüedad tendría un acumulativo neto en los haberes de julio del 2022 de 73.055.36 pesos; de 76.345,21 pesos en agosto y de 79.188,46 pesos para septiembre del corriente año.