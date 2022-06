«La segmentación no afectará los subsidios al gas en ‘zona fría'»

El ex secretario de Energía de la Nación, Daniel Montamat, habló sobre la segmentación de subsidios en materia energética y del servicio de gas.

En diálogo con División Noticias, explicó que «antes había 380.000 patagónicos que recibían subsidios, luego con la ley el ‘gas de zona fría’ se extendió a casi 4 millones y no va a cambiar, es un subsidio cruzado del resto de los consumidores de gas respecto de los de zona fría» y planteó que «en mi opinión también es un disparate y un invento del ‘populismo energético’ este».

En el mismo sentido, Montamat sostuvo que «aquél que está recibiendo la tarifa de gas en zona fría, esa tarifa también tiene, a su vez del subsidio de gas por zona fría, uno en el valor del gas y esto es lo que puede llegar a modificarse» y precisó que «el que no está en la Tarifa Social o no entra en la categoría media, pasa a tener una tarifa plena, pero va a ser para los patagónicos de gas de zona fría».

A su vez, el ex titular de la Secretaría de Energía Nacional manifestó que «no sé cómo van a terminar de armar las bases de datos, pero dicen que una familia con ingresos de más de $330.000 se presume que ‘son ricos’ y que no tienen que recibir más subsidios» y reflexionó que «estamos hablando de la clase média: médicos, maestras, trabajadores de las petroleras, policías, gente que en el hogar junta $330.000; y para colmo han establecido un sistema de cargas de la prueba, se tienen que anotar en un registro con una Declaración Jurada diciendo que tienen ingresos inferiores a esa cifra y que se quiere mantener el subsidio de la Categoría 2, lo cual va a determinar controles, espero que no se burocratice y termine generando una ‘policía energética».

«Los subsidios no son ‘indoloros’ ni un regalo del Gobierno, se financian con emisión inflacionaria, y la inflación se vuelve crónica de este modo. Según nuestros cálculos, el año pasado los subsidios energéticos fueron de USD12.000 millones y este año, con los aumentos hasta aquí realizados, trepan a USD17.000 millones, es decir 3 puntos del PBI, cuando hemos comprometido con el FMI un déficit primario del 2.5».