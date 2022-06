La “Boleta Única” logró media sanción en Diputados

Con 132 a favor, 104 en contra y 4 abstenciones, se aprobó el proyecto que propone cambiar el instrumento de votación a nivel nacional. Al cabo de una sesión de casi 9 horas, la oposición en la Cámara de Diputados consiguió la aprobación del proyecto para implementar la boleta única de papel, a nivel nacional. El proyecto ahora será remitido al Senado, donde el Frente de Todos tiene mayoría.

Luego de haber debatido el tema en comisiones durante todo el mes de mayo -según el emplazamiento que habían votado por mayoría- en la noche de este miércoles la oposición logró el número necesario de 129 para dar media sanción a la iniciativa, dado que se trataba de una reforma electoral.

Incluso superaron esa cifra con 3 votos más. Pues fueron positivos 115 votos de Juntos por el Cambio; 8 del interbloque Federal; 2 de Juntos Somos Río Negro; 2 de Avanza Libertad; 2 de La Libertad Avanza; Felipe Álvarez (bloque SER) y el monobloquista Rolando Figueroa (MPN).

En una sesión en la que estuvo ausente el presidente del cuerpo, Sergio Massa, por encontrarse en la Cumbre de las Américas junto al presidente Alberto Fernández, fue el mendocino del Pro Omar De Marchi, vicepresidente primero, quien condujo la mayor parte de la reunión.

Argumentaciones

El debate transcurrió sin interrupciones, y pasó por algunos momentos ríspidos sobre todo en discursos de oficialistas, que rechazaron de pleno el proyecto.

Los diputados del Frente de Todos, que cuestionaron el modo en que se dio este debate, reivindicaron el actual sistema de boleta partidaria, reiteraron que no hubo denuncias significativas en las últimas elecciones que se desarrollaron y criticaron las bondades que le atribuyen a la boleta única sus defensores.

Por su parte, los impulsores de la iniciativa aseguraron que este cambio garantiza la oferta electoral y el derecho de los ciudadanos a elegir a sus representantes. También que evitaría el robo de boletas, y que reduce los costos, al tiempo que es mejor para el ambiente por el ahorro de papel.

Fuertes cruces

El titular del bloque Pro, Cristian Ritondo, lanzó duras críticas al oficialismo: “De los 19 años gobernaron 15 años, el 80% y se encargaron de hacer mierda la Argentina”. Sobre el proyecto detalló que “es más transparente, más económica, es ecológica, es mejor para la gente y eso no lo pueden discutir, es mejor”.

Y concluyó: “Lo único que no van a logar es meter ruido en nuestra coalición, vamos a manteneros unidos y, con esta boleta o con otra, vamos a darle la despedida al kirchnerismo el año que viene”.

De la vereda de enfrente, el legislador Leopoldo Moreau arrancó su intervención con la lectura de una cita del politólogo Andrés Malamud: “En la Argentina se vota simultáneamente en múltiples categorías; presidentes, diputados y, en varios distritos, autoridades provinciales y municipales. En otros países, en cambio, los cargos nacionales, regionales y municipales se votan en distintas fechas y a nivel nacional se elige una categoría. La Boleta Única en Argentina sería una ensalada y generaría más confusión que simplicidad. Una reforma electoral nunca debe ponerse contra la oposición ni contra el gobierno, sino hay acuerdo no debe hacer reforma”.