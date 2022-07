Inscriben para la Instancia Zonal de los Evita

Continúan abiertas las inscripciones para la instancia Local de los Juegos Deportivos Evita Chubut 2022, en este caso para la ciudad de Comodoro Rivadavia.

En distintas localidades chubutenses ya se desarrollan esta instancia clasificatoria de los tradicionales Juegos, y por la ciudad petrolera, hasta el jueves 30 de junio los interesados podrán asegurar su participación.

Alistándose para los Juegos

En el Gimnasio Municipal Nº1, ubicado en Aristóbulo del Valle y Viamonte, se sigue con la inscripción para la instancia local de los Juegos Deportivos Evita Chubut 2022. Los interesados pueden acercarse de lunes a viernes, en el horario de 9:00 a 17:00 horas.

Los Juegos están destinados a jóvenes de entre 12 y 18 años y se disputan en la modalidad Comunitario y Escolar.

En Comunitario participan deportistas que pertenezcan a establecimientos educativos de gestión pública o privada, clubes, entidades barriales, comunitarias, asociaciones, gremios, sindicatos, ONG, etc, que pertenezcan a Chubut y estén legalmente conformados.

Mientras que, en Escolar serán parte deportistas en representación de su escuela, ya sea pública o privada.

El programa se encuentra en el marco de una política deportiva de nivel Nacional y Provincial, siendo un eje central en el deporte social como un instrumento de interacción e inclusión social, logrando un trabajo en conjunto entre el Gobierno Provincial (Ministerio de Educación, Dirección General de Educación Física y Supervisión de Educación Física Región VI), Municipal (Ente Autárquico Comodoro Deportes) y las distintas Federaciones, Ligas y Asociaciones.

Los deportes de los Juegos Evita 2022 son: Acuatlón, Ajedrez, Atletismo, Bádminton, Básquet (convencional y 3vs.3), Boxeo, Canotaje, Cestoball, Ciclismo, Ciclismo de Montaña, Escalada, Esgrima, Fútbol 11 (Masculino), Fútbol 7 Mixto, Futsal, Discapacidad, Gimnasia Artística, Gimnasia Trampolín, Gimnasia Rítmica, Handball Comunitario (sub 16) y Escolar (sub 14), Handball Playa, Hockey, Judo, Karate, Levantamiento Olímpico, Lucha Libre y Greco Romana, Natación Artística, Natación Convencional, Patín Artístico, Patín Carrera, Pelota Paleta, Rugby, Skate, Tae Kwon Do, Tenis, Tenis de Mesa, Tiro, Tiro con Arco, Vóley, Voleibol Playa, Optimist y Windsurf.