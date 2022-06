Inauguraron la primera pileta de rehabilitación de Chubut

El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, inauguró este martes, obras en el Hospital Santa Teresita de Rawson, que incluyó la primera pileta de rehabilitación de la Provincia, una guardia de Pediatría, Oficina de Choferes, Oficina de la Cooperadora, y ampliación de la Sala de Hemoterapia. El mandatario provincial anunció la llegada de otra ambulancia para la capital.

Participaron el secretario General de la Gobernación, Alejandro Sandilo, los ministros de Salud, Fabián Puratich, y de Gobierno y Justicia, Cristian Ayala, de Seguridad, Miguel Castro; los subsecretarios de Programas de Salud, Valeria Nazar, de Servicios Públicos, Sebastián de la Vallina; el intendente Damián Biss, la directora del Hospital, Paula Morale; el director del Hospital de Trelew, Cristian Cetevich, la presidenta de la Cooperadora de dicho Hospital Natalia García personal médico, de enfermería, auxiliares y de administración; y demás miembros de la Comisión Cooperadora; familiares presentes de Florencia Martin, de Nelly Casteli y Stella Maris Prada; entre otros invitados.

En primer término, el Gobernador dejó inaugurada la Guardia de Pediatría; luego, la sala de Hemoterapia y más tarde descubrió una placa con el nombre de Florencia Martin en la Pileta de Rehabilitación, la primera en la Provincia. Seguidamente, Arcioni realizó el corte de cintas de la Oficina de Choferes, y de la Oficina de la Cooperadora del Hospital, donde se descubrió una placa con el nombre de Nelly Casteli, para luego recorrer la Sala donde se prevé la instalación del tomógrafo.

En su discurso, el Gobernador Arcioni destacó “el esfuerzo, sacrifico y templanza de todo el equipo que acompaña al Hospital Santa Teresita, que nunca perdió de vista el objetivo” y recordó que “cuando comenzó la gestión nos reunimos con Damián (Biss) y tuvimos como prioridad la culminación de esta primera etapa. Tomamos la decisión, me comprometí y lo cumplimos como así también las ampliaciones que hemos realizado. Pasamos por momentos dificilísimos, pero ver este crecimiento, el trabajo del personal del hospital y de la cooperadora en conjunto con los vecinos de Rawson lo vemos plasmado en el día de hoy”.

“Una obra parada por más de 10 años, esto es un ejemplo de lo que ocurrió a lo largo del tiempo, siempre Rawson fue relegada, pensaban que castigaban a un intendente o intendenta, pero fue a los vecinos, nunca fue puesta en valor y hoy uno de los compromisos asumidos con Damián es volver a poner en valor a la capital provincial”, indicó el mandatario provincial.

Arcioni manifestó que “en momentos difíciles nos sentimos solos, pocos nos entendieron y dieron una mano, sin este equipo de trabajo hubiera sido imposible revertir esta situación. En plena crisis no perdimos el horizonte y hoy estamos pronto a culminar el hospital de Alta complejidad de Trelew, las refacciones del Materno Infantil, prontos a culminar el Hospital de Las Plumas, ya comenzamos con la ampliación del hospital de Esquel, se está construyendo el de Lago Puelo, con renovación del parque de las ambulancias, donde tenemos comprometida una ambulancia más para Rawson”

“En momentos de crisis es difícil hacer obras, pero nunca perdimos el compromiso de hacer la primera etapa de nuestro querido Hospital y me comprometo en darle prioridad a la segunda etapa, empezando a trabajar en el presupuesto. Hay que empezar con el puntapié inicial, no importa quién viene después porque, no me voy a cansar de repetirlo, muchas obras no se hicieron porque no se inauguraron en la misma gestión, yo nunca tuve esa mezquindad, ni la pienso tener, hay que empezar a poner ese primer ladrillo, para que el que venga ponga su granito de arena y así continuar, porque es la única manera de construir, entre todos”, remarcó el Gobernador.

Arcioni manifestó que “así como ustedes vieron a la capital en el estado que estaba, deteriorada, yo quiero que se la muestre con su mejor infraestructura, con servicios, y que este hospital Sub Zonal, si bien es complicado burocráticamente, me comprometo en dar las instrucciones necesarias para recategorizarlo. Es un objetivo a cumplir y que no quedará en un anuncio. No quiero más divisiones que hacen daño, por eso me comprometí en trabajar para cada una de las localidades en especial para Rawson”

Estado presente

El intendente de Rawson, Damián Biss agradeció al Gobierno de la Provincia por “el gran acompañamiento en este último tiempo principalmente al Gobernador y al ministro de Salud porque cada vez que hubo una inquietud siempre hubo respuesta. Cada vez que venimos a inaugurar alguna etapa nueva o equipamiento del hospital es muy especial porque es una de las instituciones más importante de nuestra ciudad” y destacó y repasó la gran cantidad de obras y equipamientos recibidos.

“Es impresionante el crecimiento que ha tenido el Hospital en estos últimos dos años y medio, y esto sucede fundamentalmente porque hay un Estado presente que estuvo dando respuesta a cada una de las inquietudes que se planteaban y por la capacidad de gestión y de trabajo no solo de directivos sino también de la cooperadora”, manifestó el intendente.

“En 2019 una de las primeras charlas que tuvimos con el Gobernador era darle al Hospital Santa Teresita la envergadura que debía tener un hospital de la capital de la provincia y una de sus primeras decisiones fue terminar con la ampliación tan esperada después de 8 años demorada y así continuamos trabajando, en conjunto”, concluyó Biss.

Trabajar en Conjunto

Por su parte, Paula Morale saludó “a las trabajadoras y trabajadores del Hospital, comprometidos con que nuestra institución crezca, mejore y que esté a la altura de las circunstancias, y todos los días lo demuestran. Esto tiene que ver con trabajar con la comunidad y en conjunto”.

“Agradezco a todas las autoridades que siempre nos acompañan. Aquí estamos para que el Hospital siga creciendo y hay mucho por hacer, nos han escuchado pedir la segunda etapa, porque lo creemos necesario. Y crecer, así como crece nuestra comunidad”, cerró la Directora.

A su vez, la presidenta de la Cooperadora del Hospital, Natalia García, agradeció a los presentes y señaló que “todo lo que se hizo es gracias al trabajo de todos, sin equipo no se puede trabajar y aquí aportaron todos para que estas obras se hagan realidad”.

“También quiero agradecer a la Comunidad de Rawson por su aporte y acompañamiento, esto se logró gracias al aporte de los vecinos que realizaron todos los meses al pagar la boleta de luz. Esto hizo que hoy veamos hecho realidad la guardia de pediatría”, resaltó García.

“Es un sueño hecho realidad poder contar con la pileta de rehabilitación. Nelly de Casteli había gestionado una ambulancia, después de 10 años no podíamos usarla más como transporte, la vendimos y esa plata se trasformó en la primera pileta de la Provincia para rehabilitación”, finalizó la presidenta de la Cooperadora.