Aún cuando no confirma abiertamente si será candidato a la Presidencia en 2023, Horacio Rodríguez Larreta no duda en afirmar cuáles serían las medidas que adoptaría si fuera presidente.

El Jefe de Gobierno porteño aseguró que aplicaría una reforma laboral y previsional.

“Hay que replantear el sistema laboral. Hay gente que trabaja desde su casa, a la noche, horarios más flexibles… Esto requiere cambiar la legislación, así como estamos no se genera trabajo, no hay laburo estable, privado, en la Argentina», asestó Rodríguez Larreta en diálogo con Radio Mitre.

Habló de un sistema impositivo que promueve el empleo, y en ese sentido dijo también que resulta necesario «replantear el sistema jubilatorio».

El mandatario porteño toma distancia de las políticas nacionales, no sólo desde un punto de vista crítico u opositor, sino claramente ideológico al afirmar que el kirchnerismo es «unitario» y él apuesta de un mayor federalismo en el país.