Padres Organizados se reunirá con Rodríguez Larreta en Chubut

La docente y referente de Padres Organizados en Puerto Madryn, Pilar Cimato, confirmó que la agrupación mantendrá una reunión con el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, esta tarde cuando el mandatario arribe a la ciudad del Golfo.

En diálogo con AzM Radio, habló sobre la situación que atraviesa la educación en términos generales y advirtió que la cifra oficial de alumnos que dejaron la escuela durante la pandemia «no es de 200.000 sino que es más del doble».

Asimismo, Cimato explicó que «acompañará a Larreta la ministra de Educación de CABA, Soledad Acuña, y la idea es justamente lanzar una Mesa de Educación y presentarla, por lo que fuimos invitados para charlar sobre nuestras problemáticas y, en definitiva, sobre la problemática nacional respecto de la educación».

En el mismo sentido, la representante de Padres Organizados habló sobre los 200.000 alumnos que no volvieron a la escuela tras ver su cursada interrumpida durante la pandemia: «Sabemos que no son doscientos mil sino que estaríamos en los 500.000, también sabemos que el fracaso escolar no es de ahora pero se veía venir. El chico que dejó la escuela durante dos años no vuelve porque ya es mayor o porque no hay atractivo para que lo haga», expresó.

Por otro lado, Cimato se refirió a la reunión con Larreta y señaló que «hay propuestas, pero principalmente lo que Padres ha aportado fueron números, que son los que relevamos caminando por la provincia, al igual que lo que ocurre con nuestra organización en todo el país» y agregó que «somos el espacio que aportó más números al Ministerio (de Educación provincial), y si bien dicha cartera los tiene, lo que es engañoso son las lecturas; por ejemplo, respecto de la vuelta a la escuela, de los instituciones cerradas o de la falta de conexión, factores sobre los cuales el Ministerio tardó muchísimo en relevar».

«La solución sería que Padres pueda ser parte de las reuniones y que en las mismas no solamente estén los gremios y las autoridades, ya que las familias son parte de la comunidad educativa. Se producen desigualdades muy importantes en todo el país, por ejemplo en provincias como la nuestra donde los chicos tuvieron 200 días de clase en cuatro años, en comparación con la Ciudad de Buenos Aires que fue la primera en abrir las puertas de las escuelas durante la pandemia. Y hay provincias de las cuales ni siquiera se tienen datos», manifestó Cimato.