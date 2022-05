«Debemos discutir problemas educativos complejos, pero entre toda la sociedad»

El profesional con extensa trayectoria en el ámbito educativo de Chubut, Daniel Cangelosi, analizó la actualidad provincial y la iniciativa que será presentada en el Congreso de la Nación, para establecer como «servicio estratégico esencial» a la educación.

«Desde el espíritu de lo que se intenta hacer, parecería que la intención es buena, ya que nadie podría estar en contra de que haya educación y que se garantice el derecho de la misma a los niños y niñas. Y celebro que este, como otros grandes temas, se pongan sobre la mesa para discutir», expresó el especialista en diálogo con AzM Radio, agregando que «lo primero que me pregunto es cuáles son los motivos reales que impulsan este proyecto».

«Hay prácticas que están normalizadas»

Sobre esto último, Cangelosi planteó que «esto tiene que ver con ‘frenar’, detener o que no causen tanto impacto los paros docentes, por lo que la raíz es esta; pero mi pregunta es si una ley que intenta detener los paros, va a detener una forma de pensar o de actuar de los gremios docentes, cuando hay prácticas sociales e institucionales que están como ‘normalizadas'» y puntualizó que «a modo de ejemplo, uno suele escuchar noticias donde se dice que ‘ahora se va a tomar tal edificio público’, ‘ahora se va a realizar un acampe’, etcétera, y estas prácticas pasan a ser vistas como normales».

El compromiso del Estado

«Por supuesto que no estoy desconociendo ni acusando a los sindicatos o al gremio docentes o los docentes en particular, pero creo que tenemos que pensar en que las escuelas por supuesto que tienen que estar abiertos. Y detrás de esto también hay preguntas. Las escuelas están habitadas, y me pregunto quiénes las habitan: son los docentes y los principales destinatarios de la educación, que son los niños. Venimos de una pandemia. ¿Cómo están esos niños y jóvenes que hoy habitan estas escuelas que pretendemos que estén abiertas? ¿Qué pasa con estos niños mal alimentados y jóvenes cuyos padres se han quedado sin empleo? Hay cuestiones coyunturales con respecto a la escuela abierta. Se trata de tener la escuela abierta pero de discutir también cuál va a ser el compromiso que asume el Estado, más allá de poner otra ley para ‘exigir’. Si se exige, quien lo hace debe cumplir en la medida de lo que solicita», expuso el profesional.

Injerencia en la pedagogía

Por otro lado, Cangelosi sostuvo que «el proyecto de Ley habla de que se asegure ‘un 50% del personal dentro de la escuela’, y aquellos que hemos estado añares dentro de las escuelas, sabemos que si hay poco personal se juntan alumnos de primero, segundo año, etcétera, se reagrupan y ahí observamos que los establecimientos están abiertos para los papás que tienen que ir a trabajar» y planteó la necesidad de «hablar de lo que el chico aprende ese día».

«Hay problemas complejos»

«¿Cuáles son las consecuencias que han traído tantos años sin clases? La verdad es que yo no quiero escuchar más opiniones de ‘opinólogos’ que están en el poder político y lógicamente van a decir que todo esto es poco menos que ‘la casita de Heidi’. Pero necesitamos que hablen con números concretos. ¿Qué pasa con los alumnos de nivel secundario que abandonaron la escuela? Entonces, la escuela está y va a estar abierta, pero también hay que salir a buscar a los que se fueron, y ¿cuál es el compromiso del Estado para hacerlo y para retener a los que ya están adentro? Hay problemas complejos que no los vamos a resolver con una ley», apuntó el educador.

Las familias, partícipes

Asimismo, Cangelosi, que se encuentra desarrollando la investigación en la que basará su tesis doctoral, mencionó que «no es solamente sentarse a probar una ley y ‘después vemos cómo hacemos’, eso sería tirar más nafta al fuego» y remarcó que «uno no puede estar en desacuerdo con que las escuelas estén abiertas y que la discusión se de con los docentes en el aula, garantizando el derecho de los jóvenes; pero, en el medio, hay otras discusiones que se tienen que dar pero en la sociedad, con los padres como partícipes, porque acá hay que hacer acuerdos sociales».