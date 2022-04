Vecinos del paraje El Desemboque reclaman el transporte escolar para El Hoyo

Flor de Lis Masín es vecina del paraje El Desemboque y su hijo debe viajar 12 kilómetros todos los días para llegar a la Escuela 7727 de la localidad de El Hoyo. Ante esta situación, Masín reclama el regreso del transporte escolar que dejó de funcionar durante la pandemia: «Hicimos notas, reclamos, pero la realidad es que llegamos al 2022 sin transporte. A las 7.30, cuando entra, hago 24 kilómetros y cuando sale hago otros 24 kilómetros. O sea que para el auto son 48 kilómetros diarios y casi todo en camino de ripio», contó y agregó que «para mí es un gasto enorme afrontar la escolaridad de mi hijo. Ni siquiera me serviría que me ayuden con el combustible, porque mi mayor gasto son los arreglos del vehículo».

Otros casos

La vecino contó que en El Desemboque hay unos cinco o seis alumnos de diferentes niveles: «De la Escuela Técnica estoy yo nada más, pero también hay chicos de la 734, de la 81, otros que están estudiando de manera virtual y otros que no están asistiendo porque no tienen movilidad».

En este contexto, sí hubo respuestas para la Escuela 81, pero al hijo de Flor de Lis no lo reconocen como estudiante para llevarlo y traerlo a El Hoyo.

Así las cosas, Masín aseguró que «hay poco interés en retomar el transporte. Antes había para todos los niveles, lo perdimos con la pandemia y ahora con la vuelta de presencialidad no lo quieren retomar.