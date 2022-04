Trelew: aumenta la demanda de empleo pero las empresas demandan mayor calificación

El titular de la Agencia Municipal de Desarrollo Productivo y Economía Social de Trelew, Hugo Schwemmer, habló sobre la necesidad de trabajo de la localidad en el marco de las capacitaciones laborales que ofrece el área, las cuales intensificaron su demanda en el último tiempo.

«El mercado laboral es cada vez más chico y exigente por los avances tecnológicos, y hoy generar trabajo es un desafío enorme de quienes tenemos la responsabilidad de habilitar todos los medios para que nuestros jóvenes, o aquellas familias que han perdido el trabajo en su momento, lo vuelvan a recuperar», analizó en diálogo con AzM Radio.

«Esto hace un tiempo lo veníamos charlando con el sector empresarial y las cámaras de empresarios de nuestro parque industrial, y nos planteaban que se encuentran con un problema, que radica en que la formación con la que los chicos salen de la escuela o de la ENET, no alcanza para cubrir las exigencias para el manejo de maquinarias en el Parque Industrial. A ello se suma que se han ido perdiendo oficios como el de torneros y soldadores, y hay empresas que tienen allí empleados muy grandes, en edad jubilatoria, por lo que en algunos casos son los propios dueños los que cumplen las funciones ya que, al no contar con mano de obra calificada, no quieren que una persona que no tiene calificación maneje una máquina que se puede romper y valer, a modo de ejemplo, veinte mil dólares», planteó el funcionario municipal.

«Entre todos vamos a ir buscando la vuelta respecto de cómo capacitamos a los jóvenes para insertarlos en el mercado laboral; ya hemos hecho una primera experiencia donde capacitamos a 10 soldadores, de los cuales 8 ya están trabajando en una función específica que necesitaba la empresa», añadió Schwemmer.

«Hay muchos trabajadores que han perdido su trabajo en los últimos años y quieren recuperarlo, hay muchos jóvenes que egresan de las escuelas y vienen a dejar los currículum porque quieren comenzar con su primer empleo», expuso, sumando a ello que «hay un número importante de chicos que no han terminado la escuela por distintos motivos, a veces por cuestiones económicas que los obliga a salir a trabajar para colaborar con sus familias».

Actualmente, «se están pidiendo torneros y no hay; otra empresa puso un aviso pidiendo soldadores y los pocos que fueron no tenían la especificación que ellos necesitaban, por eso tuvimos que hacer la capacitación con esas diez personas de las cuales ocho ya están trabajando», señaló Schwemmer.