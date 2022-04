«Si un chico no va a la escuela hace 4 años, hay que ir a buscarlo», señaló el obispo Álvarez

El obispo de Comodoro Rivadavia, Roberto Álvarez, habló semanas después de que la Diócesis de la ciudad petrolera y de la Prelatura Esquel emitieran un comunicado pidiendo mayor compromiso de todas las partes, incluida la clase política, en garantizar la educación para los niños y niñas.

En diálogo con AzM Radio, Álvarez planteó que «algo es necesario no solo para que el chico esté en el aula, sino para que se dé cuenta de que lo que más nos importa es la educación», agregando que «hay una pasmosa falta de interés general, no digo que sea de un grupo en particular, en que solo la educación puede hacer girar a esta Patria».

«Debe alcanzar con que tengan todas las horas de clase, todos los días», señaló Álvarez en relación a la posible incorporación de una hora más para el Nivel Primario.

Asimismo, sostuvo que «hay un montón de chicos que no saben leer ni escribir, incluso tampoco saben las operaciones matemáticas básicas».

Otro aspecto al que hizo referencia el obispo fue la creciente demanda laboral conjugada a la baja formación académica de quienes buscan trabajo: «Nos damos cuenta de que, si todos no hacemos algo, a los ‘caídos del sistema’ no los van a recuperar la escuela tradicional ni el Estado. Es un momento extraordinario, también, y aún cuando abre el aula, si el chico hace cuatro años que no va, hay que ir a buscarlo», expresó.