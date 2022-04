Las escuelas de Lago Rosario y Sierra Colorada, sin fecha cierta para volver a clases

El titular de la Delegación Administrativa de la Regional III del Ministerio de Educación, Claudio Tardón, mantuvo un encuentro con el director de la Escuela 705 y se refirió a los inconvenientes con el gas que atraviesan establecimientos de Corcovado, Sierra Colorada y Lago Rosario. «Las escuelas de Trevelin están bien, eso no quita que haya que seguir haciendo mantenimiento, como os trabajos de electricidad en la 705 y se va a hacer el pedido a Obras Públicas para intervenir en la 166 y en la 57».

Renovación total

Respecto a la Escuela 114 de Lago Rosario, Tardón contó que «debe hacer dos meses que YPF realizó un control y la realidad es que no reuníamos los requisitos para la normativa vigente, así que procedieron a sacar el medidor. Nosotros ya veníamos trabajando, sabíamos que esto iba a pasar, pero el armado de la documentación no nos dio tiempo a llegar antes que YPF a hacer el control. Calculo que en estos días se va a estar haciendo la apertura de sobres para ver qué empresa ganó la licitación y luego se va a cambiar todo lo que es cañería de gas, no va a quedar un caño. Se van a arreglar las calderas del SUM, se van a cambiar todos los caloramas, se van a cambiar las cocinas, se va a poner un horno pizzero. Nosotros estamos súper apurados, como lo está la comunidad, pero es una obra de un plazo de no más de 30 días».

Falta poco

En el caso de la Escuela 208 de Sierra Colorada, el funcionario explicó que «hace ya varios meses que se cortó el gas, se retomaron los trabajos y nosotros calculamos que en unos días más van a estar pidiendo la inspección a YPF para poder volver a clases».