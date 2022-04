La producción de hidrógeno verde en Río Negro generaría 6.500 empleos directos

Por Christian Kleinhempl

A fines de noviembre pasado, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) celebrada en Glasgow, la empresa Fortescue anunció su proyecto para producir 2,2 millones de toneladas de hidrógeno verde en Argentina. La iniciativa generó expectativa en términos nacionales y regionales, considerando la apuesta a la generación de energías limpias y situando al país en una «vidriera muy interesante con respecto al resto del mundo», según destacó el secretario de Estado de Planificación de Río Negro, Daniel Sanguinetti, en diálogo con El Diario. Se trata de una iniciativa que implicaría la creación de más de 2 mil puestos directos de trabajo en su primera etapa, alcanzando un pico de empleo de 6.500 personas una vez que se encuentre en pleno desarrollo, tanto para la producción de hidrógeno verde como para su exportación a través del puerto de Punta Colorada, situado a unos treinta kilómetros de la localidad de Sierra Grande.

Sin embargo, la propuesta, disgregada en dos proyectos ejecutivos, deberá obtener el visto bueno de la Legislatura, que tratará los dos expedientes que obtuvieron dictamen de comisión el próximo 21 de abril. Todo indicaría que los días posteriores a la Semana Santa arrojarían buenas noticias para los rionegrinos y, por caracter transitivo, para las provincias vecinas de la región.

Diario: – ¿En qué etapa se encuentra la iniciativa para producir hidrógeno verde en Río Negro?

Daniel Sanguinetti: El 1 de noviembre del año pasado se hizo el anuncio en Glasgow, luego tuvimos, a principios de diciembre, la visita de los máximos directivos de la empresa Fortescue en el Clúster Tecnológico de Viedma, en la zona de Sierra Grande que es donde funcionarán las plantas electroquímicas y el puerto, y a principios de enero la firma presentó un proyecto ejecutivo, con la descripción de todo el proceso productivo y cuáles eran los grados de inversión y la contratación de mano de obra, ratificando los anuncios y en formato de proceso productivo e industrial».

D: – ¿Cuándo se dará tratamiento al proyecto ejecutivo?

DS: El mismo ingresó con formato de iniciativa privada, lo analizó una Comisión mixta entre funcionarios del Ejecutivo Provincial y dos legisladores, uno por la mayoría y otro por la primera minoría, y tras una serie de consultas y estudios se emitió dictamen, sugiriendo que el proyecto sea tratado en línea con lo que había anunciado la Gobernadora (Arabela Carreras) en la apertura de Sesiones del 1 de marzo, de que los proyectos que tengan que ver con hidrógeno sean debatidos en la Legislatura provincial. Es allí donde están los dos primeros proyectos de Ley, que se tratará en la Sesión del 21 de abril, luego de Semana Santa.

D: – ¿En qué se diferencian las iniciativas?

DS: Una tiene que ver con la declaración de autoría de la iniciativa privada a cargo de Fortescue, que ha presentado la idea y propuesta, y el otro con la creación del Ente que administrará, gestionará y hará el seguimiento de la concesión de la zona franca en Punta Colorada, a 30 kilómetros de Sierra Grande.

D: – ¿Cómo estará conformado el Ente?

DS: Tendrá similares características a otros entes con los que hemos tenido muy buena experiencia. Por ejemplo, el Parque Tecnológico de Bariloche, que se inauguró hace 15 días, tiene un Ente muy dinámico y pequeño, conformado por tres funcionarios más un gerente ejecutivo, que es el que lleva las acciones diarias. Uno de los actores que integrará el Ente será, por supuesto, un funcionario del Ejecutivo Municipal de Sierra Grande y otro por parte de las cámaras empresariales de la localidad. Básicamente son cinco personas más un gerente ejecutivo, que es el que llevará adelante todas las acciones.

D: – Hablamos de un proyecto disruptivo para la zona.

DS: Río Negro tuvo, en el pasado, dos intentos de dar en concesión su zona franca y no funcionario, por eso esta vez queremos revalidar todo ello, sobre la base de que la zona franca estará apalancada por el proyecto de hidrógeno verde. Y esperamos tener éxito en esta oportunidad.

D: – Sin hablar de ‘pros’ y ‘contras’ y considerando que una inversión de estas características es algo netamente positivo para la región, ¿cuáles son los desafíos de Río Negro en materia de infraestructura y compre local para auspiciar una iniciativa de esta envergadura?

DS: Todo eso empieza a formar parte de los proyectos de ley; en el que se aprueba la iniciativa privada ya se habla de ‘compre rionegrino’, de mano de obra local. También menciona la transferencia de conocimiento y tecnología. Esto, obviamente, es una inversión cien por cien privada y se está creando una industria que es nueva. Prácticamente en el mundo no se produce hidrógeno verde, sino con otra tecnología, sin la trazabilidad que tiene el primero o con eje en energías renovables. Y, por otro lado, hay que considerar la escala de lo que se está planteando: hablamos de producir un combustible que aún no tiene casi mercado, con mucha perspectiva de futuro y donde muchos países del mundo están deseosos de comprarlo, sin que ninguna empresa lo esté proveyendo todavía. Es poner a punto una industria y un modelo de negocios que está al cien por cien en manos de la empresa inversora, con nosotros acompañando desde la gestión y recepcionando todos los permisos y estudios para que no haya ninguna contraindicación desde lo ambiental y geológico; todos esos estudios se están requiriendo. Que esta industria comience a funcionar rápidamente nos beneficiará doblemente: por un lado, por los beneficios al medio ambiente y, por el otro, porque se desarrollará una actividad económica en la provincia y en el país, poniéndonos en una vidriera muy interesante con respecto al resto de los países del mundo, ya que seríamos la región donde se produciría a gran escala este vector energético.

DS: – ¿Qué cantidad de puestos de trabajo generaría el proyecto a nivel local?

DS: De acuerdo al proyecto ejecutivo que se presentó a fin de año, la primera etapa habla de 2.500 puestos de empleo directos, entre 2023 y 2026, donde ya deberá estar en producción la primera planta completa para la generación de energía renovable y exportación a través del puerto de Punta Colorada, con el intermedio de la planta desalinizadora y de electrólisis que convierte el hidrógeno en amoníaco. Y las subsiguientes etapas, o bien en el pico de la producción, hablamos de 6.500 puestos de trabajo directos. Todo ello, según el proyecto ejecutivo que presentó la empresa, es decir que ya no hablamos de especulación ni anuncios: está escrito.