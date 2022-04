El Congreso distinguió a Jairo

Este martes 19 de abril, en el Salón de Pasos Perdidos del Congreso de la Nación, Jairo recibió el máximo galardón que entrega la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. El acto fue encabezado por el ministro de Cultura, Tristán Bauer, el vicepresidente tercero del cuerpo legislativo, Julio Cobos, y la ex diputada Gisela Scaglia, mentora de la propuesta.

El ministro Bauer destacó momentos de la carrera y de la vida del artista a la vez que agradeció su profundo compromiso con la cultura nacional.

«Nosotros vinculamos tu voz con la paz y la democracia y por eso el agradecimiento es inmenso. Para las y los argentinos, Jairo está asociado a las palabras más bellas. Es un honor como Ministro de Cultura estar aquí presente y honrar a quien ha honrado la vida».

En esa línea, Bauer pidió por la vigencia de la cultura: «Lo decimos desde esta Casa, necesitamos la vigencia de los fondos que protegen y acompañan a la producción audiovisual, del teatro, la música, y por eso debemos trabajar para cuidar la cultura nacional”.

Por su parte, Jairo agradeció el reconocimiento del Congreso y dijo que es un placer poder expresar ese ejercicio extraordinario que es el agradecimiento.

Además, comentó que esos 50 años cantando «no han sido un esfuerzo sino que siempre fue acompañado de un enorme placer. Yo no me sirvo del arte para vivir y trato de servirle al arte todo lo que pueda, en cada día de mi vida, en cada momento y mi preocupación es cada vez ser mejor, por eso soy de esa madera particular que somos los artistas y a los que quiero y admiro profundamente en todas sus disciplinas».

Para cerrar el acto, Jairo agradeció a todos sus amigos y colegas presentes y compartió con su guitarra canciones como Lamento del indio chaco y Zamba del pañuelo acompañado por Juan Falú. Además, durante el homenaje se proyectaron videos que recorrieron la obra de Jairo y el encuentro tuvo un momento sorpresa con el saludo por videollamada de sus hijas e hijos que viven en el exterior.

Trayectoria

Es uno de los artistas populares más reconocido en el mundo. Nació el 16 de julio de 1949 en Cruz del Eje, a 150 km de Córdoba capital. Desde adolescente selló su destino como cantante. Sus primeras apariciones fueron en los programas de concursos de los medios de comunicación cordobeses, en los que participó con el nombre “Marito González”.

Durante los años 60 Jairo participó en los programabas emblemáticos de la TV argentina. Por este tiempo, con la primera figura con la que tuvo la oportunidad de cantar fue con el Chango Rodríguez. Más tarde, su recorrido lo llevó a grabar y compartir escenario con músicos consagrados como Astor Piazzolla, Mercedes Sosa, Atahualpa Yupanqui, Chanson Français y María Elena Walsh, entre otros, con quien compondría varias de sus canciones.

La década del 70 y 80 afianzó la carrera de Jairo en España y Francia, donde desarrolló la mayor parte de su trayectoria musical. Desde su exilio, Jairo se mantuvo en contacto con Argentina ejerciendo un papel clave en la lucha por los derechos humanos. Una vez finalizada la dictadura cívico-militar, Jairo regresó a Argentina y ofreció un recital memorable en la avenida 9 de Julio, donde interpretó para más de un millón de personales la canción “Venceremos”.

El cantautor grabó alrededor de 500 canciones y varias de ellas en los más diversos idiomas y lenguas. Ha recibido múltiples distinciones y premios, entre ellos, Premio Caballero de las Artes y de las Letras de La República Francesa; reconocido como Ciudadano Ilustre de provincia de Córdoba, Premio Carlos Gardel a la trayectoria y el diploma de Honoris Causa por la Universidad Nacional de Rosario.

En 2021 cumplió cinco décadas con la música en 2021 y lo celebró editando su disco “Jairo, 50 años con la música”.