El 99% de las plazas en los centros de detención están ocupadas

En los últimos años, el crecimiento exponencial de la población carcelaria de la provincia del Chubut no pudo ser acompañado por la infraestructura necesaria para alojar a quienes se encuentran privados de su libertad. Datos oficiales dan cuenta que, el porcentaje de ocupación de las plazas en los centros de detención, es del 98,9%, pero no distribuido de forma equitativa, ya que hay jurisdicciones con superpoblación y otras con algunos lugares vacíos.

Las autoridades provinciales buscan alternativas para incrementar la capacidad del Servicio Penitenciario Provincial, mientras se trabaja en el abordaje de un programa de capacitación específico, dado que en la actualidad el sistema es coordinado por la Policía de Chubut, que debe destinar personal a tareas que no le son propias.

Detenidos en Chubut

De acuerdo a las estadísticas, en el mes de mayo de 2008, en Chubut el total de detenidos y detenidas era de 308, mientras que a fines de marzo de 2022, ese número se ha duplicado hasta llegar a 612 detenidos. Sin embargo, el pico de cantidad de personas detenidas ocurrió en octubre de 2020, con un total de 692 personas.

El ministro de Seguridad de Chubut, Miguel Castro, en diálogo con El Diario, confirmó la creación de un Servicio Penitenciario Provincial, y anticipó que permitirá, “en el futuro descomprimir y liberar empleados de la Policía de la Provincia. Actualmente tenemos alrededor de 1380 empleados destinados al cuidado de los detenidos y, además, establecer una profesionalización de los agentes que allí tienen que estar”.

Castro planteó el hecho de que hay personas detenidas en todas las comisarías, lo que hace que “tengamos que destinar recurso humano que debería estar en la calle, en la prevención del delito”.

Según indicó el ministro, la decisión del Gobernador tiene que ver con “pensar en la próxima gestión, porque la instrumentación del Servicio Penitenciario implica iniciar un proceso de capacitación fuerte”.

Puerto Madryn sin lugares disponibles

En la jurisdicción de Puerto Madryn, que también incluye a las localidades de Puerto Pirámides, Gan Gan, Gastre y Telsen, las 53 plazas disponibles se encuentran ocupadas. La comisaría Primera es la única que cuenta con tres lugares disponibles, mientras que la Tercera y Cuarta están completas. En el caso de la seccional Segunda, la misma tiene un total de 19 detenidos, sobre 16 lugares disponibles. Esta superpoblación tiene que ver con que allí se aloja a los detenidos por delitos sexuales. Por otra parte, las comisarías de Pirámides, Telsen, Gan Gan y Gastre no se encuentran habilitadas para tener personas detenidas.

En definitiva, en Madryn están ocupados los 53 lugares disponibles.

Comodoro Rivadavia tiene algunas plazas

La circunscripción de la ciudad petrolera es una de las que tiene plazas disponibles, ya que sobre un total de 197 lugares tiene 178 ocupados.

La comisaría Segunda de Comodoro es la única que tiene superpoblación, con diez detenidos sobre ocho permitidos. La comisaría de Rada Tilly es la única completa con sus dos lugares ocupados, mientras que en el resto hay plazas disponibles, incluyendo las de General Mosconi, Laprida y Diadema. Por otra parte, las comisarías Primera y Quinta de Comodoro, como también la de Camarones, no se encuentran habilitadas para alojar detenidos.

En el caso de esta ciudad, hay que tener en cuenta la existencia de la Alcaidía, que tiene una capacidad total para 143 presos y se encuentra habitada por 136 personas en total.

Rawson y Trelew complicados

El conglomerado Trelew – Rawson es uno de los que tiene sobreocupación. En este caso, hay un total de 321 presos alojados, cuando la capacidad máxima es de 304 personas. Esta realidad tiene su explicación dos de los lugares más importantes de la zona: por un lado, el Centro de Detención, que cuenta con capacidad para 45 personas, tiene una ocupación de 60 detenidos; mientras que el Instituto Penitenciario Provincial ubicado sobre la Ruta Nacional 3, que tiene lugar para 140 internos, aloja a un total de 168 detenidos. Por su parte, la Alcaidía de Trelew es el lugar con más plazas disponibles de toda la provincia, ya que de 80 lugares solo tiene ocupados 62.

En cuanto a las comisarías Primera, Segunda y Cuarta tienen algunas plazas disponibles, al igual que la de Playa Unión. Cabe aclarar también que la Tercera de Trelew y la comisaría de Dolavon no se encuentran habilitadas para alojar detenidos.

Esquel superpoblado

El caso de la circunscripción de Esquel es el más complejo, ya que tiene una superpoblación del 111,1%, con un total de 50 detenidos cuando en realidad tiene lugar para 45. Esta área incluye numerosas localidades del oeste de la provincia, las cuales varias de ellas no tienen lugares de detención habilitados. Así es como varias comisarías se encuentran completas: la Segunda de Esquel tiene sus 20 plazas ocupadas, lo mismo ocurre con las cuatro de Trevelin, tres de Cholila y dos de Paso del Sapo. Además, hay exceso de alojados en El Maitén (seis sobre cinco lugares), Cushamen (cinco sobre cuatro) y Gualjaina (cuatro sobre tres). Un caso delicado es el de la comisaría de Gobernador Costa, que tiene dos personas detenidas, cuando en realidad está inhabilitada para ello.

Por su parte, las comisarías Primera de Esquel, de Tecka, Lago Puelo y Río Pico no pueden alojar a personas detenidas.

Sarmiento disponible

Finalmente, el caso de la circunscripción Sarmiento es el de mejor actualidad, con solo el 50% de sus plazas ocupadas. Tanto las propia comisaría de Sarmiento, como la de Río Mayo, Río Senguer y Facundo tienen todavía lugar para alojar detenidos, mientras que la de Ricardo Rojas está inhabilidad para ello.

En total, hay capacidad para 20 presos y actualmente se encuentran detenidas en dichas comisarías un total de 10 personas.