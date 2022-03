Arcioni destacó la «voluntad de diálogo» entre la Legislatura y el Superior Tribunal

El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, habló sobre el pedido del Superior Tribunal de Justicia, a través de su presidente Alejandro Panizzi, para la aprobación del Presupuesto por parte de la Legislatura.

En diálogo con la prensa, se hizo eco de las declaraciones del ministro del Superior «en cuanto al respeto a la institucionalidad y, por sobre todas las cosas, la independencia y autonomía de los poderes: es una de las cosas que venimos reafirmando año tras año» y, consultado sobre el Presupuesto para el Poder Judicial, sostuvo que «se lo pidió a los legisladores y están abiertos al diálogo; resalto la voluntad de diálogo y el ponerse a disposición por parte del Poder Judicial para comunicarse con el Legislativo».

Asimismo, el mandatario reconoció que el STJ «reconoció (ante los legisladores) la necesidad de contar con un presupuesto, y la Legislatura también tiene esa función; a mí me ha pasado que no me aprobaron el presupuesto y es complicado, pero es destacable que haya voluntad para dialogar».

Consultado sobre el adelantamiento de las elecciones en Chubut, Arcioni advirtió que «será a través del consenso de todos los partidos políticos», aunque remarcó que «no es un tema para plantear en este momento».