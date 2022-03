Abogadas de la víctima de «La Manada» impugnarán el fallo ante el Superior Tribunal

Las tres abogadas que patrocinan a la víctima de una violación grupal ocurrida en 2012 en Playa Unión, Verónica Heredia, María Florencia Piermarini y Marisol Carmona, difundieron un comunicado en el que dieron cuenta del proceso que atravesó la joven durante el juicio, cuyo veredicto se conoció el fin de semana y generó sendas manifestaciones contra los tres imputados, que fueron absueltos.

En tal sentido, advirtieron que «el veredicto dictado el pasado 19 de marzo de 2022 por las tres juezas del Tribunal de Rawson en el caso de la violación grupal ocurrida en una fiesta de la primavera en 2012 en Playa Unión, es el resultado del proceso iniciado en enero de 2019 que mantuvo el pacto de silencio e impunidad desde entonces», agregando que «cuando pareciera que estuviéramos en vísperas de la tercera guerra mundial en el siglo XXI, se mantienen más vigente que nunca en el proceso penal los estereotipos, la misoginia, la iglesia, el clasismo, el

patriarcado, todo en su máxima expresión; escuchamos ‘desahogo sexual’, ‘la vida sexual posterior es un indicio’, ‘si no se investiga la vida sexual de la que denuncia abuso sexual no se puede hacer el juicio’, ‘como dice el Génesis’, ‘es tan bueno que junto a su novia les daban comida a los indigentes’ y ‘las ex novias lo re quieren'», entre otras aseveraciones.

Asimismo, recordaron que «todas las mujeres que estuvieron en esa fiesta y tenían entre 16 y 17 años, declararon lo que vieron y escucharon esa noche; otras lo que escucharon días después; acreditaron lo que sucedió e identificaron

a los responsables, dijeron que el terror de lo que pasó esa noche les arruinó la vida a todas; que tuvieron y tienen temor pero que era su obligación como mujeres, algunas madres, de declarar ante la Justicia por fin» y que «todos los varones que tenían entre 16 y 22 años se ampararon en el tiempo para no recordar nada o algo que los beneficiara a ellos y a los imputados».

En otro orden, las letradas manifestaron que todas las mujeres que declararon «fueron sometidas a interrogatorios violentos por más de 2 horas» y que «las juezas repetían, ante las oposiciones que hacíamos junto a las ‘fiscalas’, ‘estas son las reglas del debate, debe responder'», remarcando que «los imputados jamás se sometieron a ninguna pericia ni respondieron a ninguna pregunta» y que la víctima «declaró al momento de hacer la denuncia y se sometió a una pericia durante tres días de 6 horas cada día, ante 7 peritos de los defensores y la fiscalía; debió responder más de 567 preguntas y a evaluaciones sobre su personalidad».

Las abogadas plantearon que «las juezas sostuvieron que ella consintió, ella pidió por su libertad y por todas las mujeres que mueren en estos casos» y que «las juezas la condenaron por estar viva, ser profesional, trabajar, ser bella y brillante», concluyendo que «al escuchar el veredicto lloró de bronca e impotencia ‘por este mundo tan injusto’; pero recibió el llamado y el abrazo de miles y de todas partes del mundo».

En tal sentido, anticiparon que el 28 de marzo «se conocerán los fundamentos» del fallo y que «el 11 de abril presentaremos la impugnación ante el Superior Tribunal de Justicia; esto recién empieza”.