Las chicas de la CAI se coronaron campeonas

A una fecha de la culminación del campeonato, las chicas de la Comisión de Actividades Infantiles gritaron campeón del segundo torneo femenino oficial de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

El equipo dirigido por Alexis Cabrera se coronó como el campeón del Torneo Femenino 2021 – 2022 organizado por la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

Ganaron el segundo Torneo Femenino comodorense

El equipo dirigido por Alexis Cabrera obtuvo el sábado los 3 puntos, debido a que su rival Stella Maris no se presentó al partido correspondiente de la fecha 16, y, de esta manera, alcanzó los 41 puntos en la tabla de posiciones. Tras la caída de Ciudadela ante Ferro, el “Gaucho” se quedó sin chances de alcanzar a la CAI, dado que suma 37 unidades a falta de una fecha del final.

El entrenador de CAI habló sobre este logro y comentó sus sensaciones. “Tengo mucho orgullo y felicidad. Es mi primera experiencia como director técnico de fútbol femenino y que haya sido siendo campeones me genera realmente una emoción muy grande. También por el club, porque es el primer torneo que ganamos de fútbol femenino, es histórico. Este campeonato tiene muchas connotaciones positivas”, expresó Alexis Cabrera.

“Las claves del equipo fueron varias. Las chicas entendieron el mensaje humano y deportivo, porque los grupos son los que ganan cosas, no se ganan individualmente. Después pudimos desarrollar la idea de jugar, como lo indica el lema de nuestro club. Se dio el resultado que se dio porque nunca nos pesó estar punteros y ganamos los partidos trascendentales”, agregó.

En total, debutaron 10 chicas en la primera división de CAI. Ellas son: Ariadna Zwenger (13 años), Celeste Chiquelli (13 años), Tiziana Cancino (13 años), Lucinda Velardez (14 años), Cristal Nieves (14 años), Guadalupe Soto (14 años), Sofía De Paul (14 años), Chiara Mirillan (14 años), Bianca Paris (14 años) y Valentina Paris (15 años).

Al respecto, Alexis Cabrera declaró: “Las chicas que debutaron tienen un párrafo aparte. Estoy muy feliz porque hice debutar a chicas de 13, 14 y 15 años de nuestra escuelita en una primera división. Ellas tienen la técnica. Lo táctico y físico lo fueron agarrando por los entrenamientos, adoptaron rápidamente el estilo de juego y el comportamiento”.

La CAI cerrará el torneo el próximo fin de semana y levantará la copa cuando se enfrente a Caleta Córdova en día, horario y cancha a confirmar.