La Cooperativa de Rawson firmó convenios para regularizar deudas

Este martes por la mañana, en la sede de la prestataria, se firmó un convenio entre la Cooperativa de Rawson y los clubes de la ciudad para regularizar una millonaria deuda que arrastraban las entidades deportivas. A su vez, se acordó la bonificación del 50% de la factura mensual de servicios.

Del acto participaron el presidente de la Cooperativa de Servicios Públicos Consumo y Vivienda, Alejandro Yaniez, junto al secretario, Sebastián Paz Marcolla. Por parte de los clubes firmaron el convenio el presidente del Club Atlético Germinal, Pedro Bravo González junto a Viviana Martínez, el titular del Club Defensores de la Ribera, Carlos Proboste acompañado por Valeria Eylenstein, el presidente del Club Pelota a Paleta, Gustavo Macedo y el secretario, Leonardo Ordinez, y por Bigornia su tesorero, Gastón Cuello.

El acuerdo prevé el pago de la deuda a cambio de publicidad institucional en los predios deportivos durante 10 años. Por otro lado, a partir de la liquidación del mes de febrero, los clubes sólo abonarán el 50% de los consumos de energía eléctrica, agua potable y cloacas. Los impuestos y tasas de terceros deberán pagarlos en su totalidad.

“A los fines de poner punto final a un viejo tema que arrastraba la Cooperativa junto con las entidades deportivas de la ciudad, y después de mucho tiempo y de un trabajo mancomunado y organizado de las partes, pudimos arribar a este día tan importante que es la firma del convenio de cancelación de deuda de parte de los clubes y cómo van a afrontar a partir de ahora el pago de los servicios de la Cooperativa”, indicó el presidente Yaniez.

Añadió que “es algo fundamental que se tenía que desarrollar y concretar porque no podemos desconocer la gran tarea que llevan a delante los distintos clubes de nuestra ciudad en cuanto al trabajo humano, social y deportivo. Realizan un trabajo de gran contención para los niños y juventud, y día a día hay que dotarlos de herramientas y acompañarlos en cada una de las iniciativas que propongan a los fines que esa tarea se pueda ir mejorando y manteniendo en el tiempo”.

Especificó el titular de la prestataria que “los clubes van a poner las instalaciones a disposición de la Cooperativa en torno a la publicidad dinámica, estática, móvil, según la posibilidad de sus recursos”.

Puertas abiertas

En tanto que el presidente del Club Atlético Germinal, Pedro Bravo González, indicó ante los medios de prensa que las gestiones para saldar la deuda comenzaron hace un año y medio. “Después de varias reuniones creemos que para los clubes es conveniente el convenio. Tenemos una responsabilidad y un compromiso con la comunidad. No solo trabajamos y hacemos contención, sino que también dependemos del Estado de alguna forma, así que el compromiso es cumplir con lo pactado. Desde la Cooperativa siempre nos abrieron las puertas. No solamente tenemos el servicio de luz y agua, sino que también podemos jerarquizar nuestra estructura con distintos pedidos. La verdad que tenemos nada más que palabras de agradecimiento, y como mencioné anteriormente, el compromiso del club en cumplir con lo pactado”, aseveró.

El presidente del Club Atlético La Ribera, Carlos Proboste, manifestó que “después de tanto tiempo se pudo lograr la firma que es de gran importancia para todas las instituciones. Rescato los encuentros que hemos tenido con todos los Presidentes, actitud que debería continuar para que todas las instituciones de Rawson puedan seguir creciendo unidos, que es lo que falta en esta ciudad. Entre todos pudimos dialogar y llegar a un acuerdo muy beneficioso”.

“Quiero agradecer a la Cooperativa porque nos preocupaba el tema, dado que es mucha la deuda. Desde la institución nos comprometemos a cumplir lo que firmamos así que agradecemos a la Cooperativa que no solo nos brinda un servicio cuando la necesitamos, sino también está presente cuando uno presenta una nota o tiene cualquier inconveniente y enseguida somos atendidos”, recalcó Proboste.

Finalmente expresó el titular del club ribereño que “tener subsidiado el 50% de la boleta para nosotros, que somos un club que realizamos trabajo social, es de gran importancia, dado que la mayoría de los chicos entrena a partir de las 18:30 en adelante y hasta las 23 horas usamos la cancha”.