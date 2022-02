Investigan la intencionalidad en los cortes de fibra óptica en Chubut

El ministro de Seguridad de Chubut, Leonardo Das Neves, se refirió a la reunión mantenida con representantes de empresas de telecomunicaciones, a raíz de los reiterados cortes intencionales en el tendido de fibra óptica. Concretamente, el funcionario se reunió con autoridades de la empresa Claro este martes por la mañana, y el día 21 hará lo propio con la firma Telefónica.

En diálogo con AzM Radio, precisó que «esto es una preocupación de todos, la semana pasada viajé a Buenos Aires y una de las reuniones mantenidas con funcionarios de Seguridad y equipos técnicos fue sobre el tema de la fibra óptica, y hoy vinieron parte de esos equipos para desarrollar una jornada importante, con participación de la Fiscalía, el fiscal de Estado y todos los actores».

Asimismo, Das Neves planteó que «tenemos que empezar a tomar medidas distintas porque haciendo lo mismo pasa exactamente lo mismo, el Gobernador me pidió que contacte a las empresas y en eso vamos a trabajar, en soluciones en conjunto» y sostuvo que «la idea es aportar tecnología a estas tareas de fiscalización sobre la fibra, porque la cantidad de metraje que tiene sobre la Ruta 3 es importante, y resulta imposible poner patrulleros continuamente porque tampoco tendría un sentido lógico; acá tenemos que cargar tecnología para poder trabajar sobre la fiscalización y que estas cosas no sucedan».

Consultado sobre la intencionalidad en los cortes de fibra óptica, el Ministro aclaró: «No hemos tenido delitos por el corte de fibra, llama la atención no solo a la Jefatura de Policía sino también a las empresas. No se han producido hechos, por eso también está la importante ‘pata’ de este trabajo conjunto que venimos haciendo con la Procuración y los fiscales para llegar al ‘quid’ de la cuestión. No hubo hechos importantes de robo cuando se produjeron los cortes, quizás amerita otro tipo de situaciones pero está en análisis. Tenemos algunos indicios pero no voy a avanzar en el tema ya que están todos trabajando con mucha seriedad en ello».

Una de las hipótesis es la del sabotaje: «Podrían darse situaciones internas, no concretamente para cometer un delito, pero no quiero explayarme más», manifestó el titular de la cartera de Seguridad.