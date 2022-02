Avril Etchaide fue 3° y será parte de la Selección Argentina

Durante el pasado fin de semana, se disputó en la ciudad de Buenos Aires, en el Club Atlanta, el Torneo Evaluativo de la Selección Argentina de Patín Artístico.

De esta competencia, fue parte la deportista madrynense Avril Etchaide, que cumplió con una gran actuación que le permitió ubicarse en el 3° puesto y conseguir su lugar en la Selección Argentina que participará del Campeonato Sudamericano.

Selección y Sudamericano, sueños cumplidos para Avril

Durante el fin de semana, se llevó adelante en las instalaciones del Club Atlanta de Buenos Aires, un nuevo Selectivo Nacional para patinadoras de todo el país, evento del cual formó parte la deportista madrynense Avril Etchaide.

La representante del Club Ferrocarril Patagónico, consiguió el 3° lugar en esta competencia y logró así el deseado cupo para integrar la Selección Argentina: “fue una experiencia súper linda, la verdad estaba un poco nerviosa pero me calmé e hice lo mejor que podía hacer. No quería perder esa oportunidad de entrar a la Selección Argentina, porque me esforcé mucho para lograrlo”, destacó.

Avril, de esta forma, será parte del evento a realizarse en el mes de mayo en la provincia de San Juan: “es un sueño que tengo desde chiquita, poder representar a la provincia y al país en un futuro; hicimos un esfuerzo grande tanto como mis papas y yo”, remarcó.

Avril comenzó a patinar a los 7 años de edad, al respecto, recuerda que fue a “ver una exhibición de patín del Club Ferro en la que participaron mis amigas. Ahí me dieron ganas de empezar y como Iban (mi profesor) ya conocía a mi papá, le dijo que yo podía empezar la próxima semana y mis papas dijeron que si y arranqué patín”.

Su entrenador, Iván Rodríguez, explicó que “Avril comenzó a competir a partir del año 2017, desde ahí a la fecha es Campeona Regional y Provincial en las categorías Escuela Libre y Danza” y agregó que “tuvo un gran desempeño en el 2018 logrando el Subcampeonato Nacional de Danza. Ahí se vio su talento y responsabilidad para entrenar, apostamos a un nivel internacional y la subimos de categoría a infantil internacional tratando de lograr una clasificación; que es lo que logró ahora en Buenos Aires”.

Para finalizar, Avril destacó que “esto no hubiese sido posible sin la colaboración de mi familia, de todos mis profes de patín, preparación física y flexibilidad; además de Chubut Deportes y del intendente de Puerto Madryn Gustavo Sastre”.