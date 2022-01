Península: un foco activo se desplaza hacia la estancia «El Mendiorio»

En el marco del incendio que se desarrolla en la zona de Península Valdés, según indicaron desde el Cuartel de Bomberos, «hay algunos focos que dan hacia el Golfo San José que se están manejando a través de los bomberos de Madryn, y el más grande es el que se dirige hacia el noroeste» y aclararon que «en ese lugar trabaja la Defensa Civil provincial, de la cual no tenemos ningún tipo de información o notificación hacia el puesto de control de Madryn; hay una dotación que está sobre la Ruta 1 que ha ido a evaluar ese escenario».

Seguidamente, el jefe de Operaciones, comandante Ricardo Saavedra, informó al Comité de Emergencias Municipal (COEM) que «se tomó la decisión de retirar el móvil 25 y la maquinaria hacia la zona de El Desempeño, ya que las condiciones no son seguras, hay foco activo acercándose al casco de la estancia ‘El Mendiorio'» y aclaró que «esta decisión se basa en no contar con comunicación directa y en no poder coordinar el trabajo con el titular del operativo de Defensa Civil provincial, José Mazzei; también, esta directiva se basa en que se trata de zonas inseguras, por no contar con recursos a raíz de la situación climática, por lo cual no se asegura el desplazamiento del personal de Bomberos de la regional norte».