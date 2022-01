Las llamas consumieron entre 80.000 y 90.000 hectáreas de monte natural en Península

El incendio que desde hace cuatro días afecta a Península Valdés se encuentra «circunscripto», aseguró este martes el director del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), Roberto Seufferheld. Aunque a última hora de la tarde se reactivó un foco y el fuego se desplazaba hacia la estancia “El Mendiorio”. Desde Defensa Civil estimaron que las llamas consumieron entre 80.000 y 90.000 hectáreas de monte natural.

Cerca de 80 brigadistas y bomberos participan de las tareas de combate del fuego y «con maquinaria y mucho trabajo se logró armar un perímetro, en forma de herradura y ahora con aviones hidrantes se empezó a enfriar la zona», precisó Seufferheld.

También advirtió que «hay que ver cómo se termina el día, si se puede enfriar el perímetro porque hay mucho calor, si bien ahora el viento bajó su intensidad se prevé que un incremento de la misma, y con el correr de los días también de las temperaturas y no hay pronóstico de lluvias».

Seufferheld remarcó que el organismo que dirige trabaja en coordinación con las autoridades provinciales y que por pedido de «la provincia de Chubut» se enviaron «dos aviones hidrantes y quedaron en apresto camiones para recorrido terrestre y personal, que está listo si se solicita».

Mazzei: “hay que esperar”

Por su parte, el director de Defensa Civil de ese distrito chubutense, José Mazzei, aseguró que «fue un incendio que ha tenido un comportamiento extremo desde el inicio y estimó que las llamas consumieron entre 80.000 y 90.000 hectáreas» de monte natural.

Asimismo, el funcionario afirmó que el incendio este martes ya pasó «las peores condiciones meteorológicas», gracias al viento sur que sopló este lunes por la noche en la zona, pero insistió en que «hay que esperar».

Y agregó: «Hay mucho polvo en suspensión, pero no se ven columnas de humo activas, ya que las condiciones del viento y el cambio de combustible que tuvo el fuego, hizo que se fuera aplacando, pero lo vamos a tener que evaluar con algún sobrevuelo».

En esta misma línea, el segundo jefe de los Bomberos Voluntarios de Puerto Madryn, Ricardo Saavedra, declaró a Radio Tres que «hoy a la mañana no divisamos focos activos, pero tenemos que seguir trabajando en la zona para cerrar esa herradura, para que en el caso de que el fuego se reinicie no tenga mucho material combustible ni se meta a la Península (Valdés) que es nuestra prioridad».

En este sentido, remarcó que se continúa trabajando con vehículos en la zona del Riacho y de Punta Gales, «donde hay viviendas de los marisqueros», en el cortafuego del Istmo, que une la península Valdés con el resto de la provincia; en la Isla de los Pájaros, y en la Ruta 2, que permaneció cortada ayer, «donde bajó la actividad del incendio y no llegó al istmo ni a las viviendas».

Rescate de fauna afectada

La Dirección de Fauna y Flora Silvestre dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio, informó que luego de realizar una recorrida en gran parte de la zona del incendio, se constató la destrucción casi total de la flora abarcando 70 mil hectáreas, y no se puedo calcular aun la cantidad de animales muertos.

En ese marco, se coordinará el rescate de los animales silvestres afectados a través de la Red Fauna Costera, en forma excepcional debido a la magnitud del área afectada, la cual cuenta con referentes en los municipios de Puerto Pirámides y Puerto Madryn.

Se solicita tener el máximo de precaución al momento de realizar algún tipo rescate, y no ingresar a las áreas afectadas por el incendio, si no se cuenta con experiencia en este tipo de manejo, y comunicarse a los siguientes teléfonos: (280) 4482688 Dirección de Fauna y Flora Silvestre; al 103 de Defensa Civil; o por redes sociales al facebook ‘Red de Fauna Costera Chubut‘.