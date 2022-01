El Cementerio Municipal de Rawson ya no tiene lugar

El cementerio de la ciudad de Rawson prácticamente ha colmado su capacidad y esta situación preocupa a toda la comunidad, ya que en muy poco tiempo no habrá lugar para enterrar a los fallecidos en la capital. El encargado del cementerio, Oscar Lorenzi, contó al respecto: «La parte nueva ya colapsó, quedan poquitos nichos y en la parte del Ala 4 se están haciendo nichos nuevos pero también ya están casi agotados».

Lorenzi explicó que en el nuevo sector solo quedan seis nichos libres, mientras que en otro sectores apenas una docena más: «Ponele que en total nos queden 20 nichos libres en todo el cementerio». Ante esta situación, la idea era continuar construyendo nuevas filas, pero por el momento esa obra no ha comenzado.

Respecto al sector tradicional, donde se encuentran las tumbas más antiguas, el encargado del lugar contó que «en un momento se habló de hacer un relevamiento de las fosas viejas, porque no sabemos si quedó algún familiar o si están al día. La idea era sacar los cuerpos más viejos y ocupar esos lugares».

En definitiva, Oscar Lorenzi aseguró que «el cementerio está colapsado, gracias a Dios estos días no hemos tenido fallecidos, pero creemos que en un mes o dos meses nos quedamos sin lugar».