Simone adelantó que trabajará «en territorio» y de cara a generar «oportunidades para la juventud»

La flamante ministra de Desarrollo Social, Familia, Mujer y Juventud, Mirta Simone, anticipó algunos de los ejes sobre los cuales llevará adelante su gestión, entre ellos el abordaje de la situación que atraviesan los pobladores de la Cordillera tras los incendios, como así también la necesidad de generar espacios de desarrollo para los más jóvenes.

Ejes sociales

En diálogo con Patagonia en Vivo, repasó su trayectoria y comentó que «me desempeño en la universidad, he sido docente en políticas sociales, soy psicopedagoga, licenciada en Ciencia Política, mediadora del Poder Judicial, y conozco la problemática social desde varios ángulos» y remarcó que «una invitación expresa que me hizo el Gobernador cuando me ofreció la función fue que trabajara en el territorio».

Problemáticas diversas

En tal sentido, planteó que «las problemáticas son múltiples: tenemos un gran trabajo por delante con los sectores jóvenes, hay que generar espacios donde puedan acceder genuinamente a oportunidades» y agregó que «la provincia ha estado atravesada por emergencias climáticas, la ígnea nos ha dejado problemáticas múltiples en la Cordillera, desde la ausencia de vivienda hasta el acceso a los servicios básicos y telefonía móvil», entre otros.