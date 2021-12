Maderna planteó que «nuestros diputados votaron la zonificación a conciencia»

El intendente de Trelew, Adrián Maderna, se refirió a las movilizaciones contra la zonificación minera y los posteriores disturbios en varias ciudades de Chubut, entre ellas la localidad del Valle.

En diálogo con AzM Radio, defendió que «los diputados nuestros votaron a conciencia y mantuvieron su postura, eso hay que dejarlo en claro» y, consultado sobre la propuesta de derogación, planteó que «hay una chance de que ocurra para tener una mayor tranquilidad y que se escuche a la ciudadanía de Chubut; y después tenemos otro mecanismo democrático para avanzar que es un plebiscito, son alternativas pero hay un rechazo generalizado que no se puede ocultar».

«Que no nos vengan a correr con las regalías, estamos hablando de cuestiones delicadas como el ambiente y la ciudadanía, esto no es hacer populismo y quedar bien con uno o con otro, hablo como responsable de una ciudad que tiene desocupación y está pasando un contexto muy duro, pero me parece complicado corrernos con el tema de las regalías, teniendo en cuenta que nunca hubo datos en detalle de cómo sería esta cuestión», apuntó el Jefe Municipal.