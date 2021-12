JJ Moreno ante Deportivo Roca y duelo de chubutenses entre Germinal y Newbery

La Segunda fase de la Región Patagónica del Torneo Regional Amateur, ya tiene definidos los cruces destinados a los equipos chubutenses que afrontan la competencia, como lo son JJ Moreno de Puerto Madryn, Germinal de Rawson y Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia.

Por esta Primera Ronda Eliminatoria, “El Naranja” medirá ate Deportivo Roca de General Roca, Rio Negro; en tanto que entre los germinalistas y los comodorenses, se dará el duelo entre sí. El cruce de Ida de la serie será el próximo sábado 18 y la Vuelta el miércoles 22.

Cruces confirmados para la nueva fase del Regional

Desde el Concejo Federal del Fútbol Argentino, definieron este lunes los cruces de la Primera Ronda Eliminatoria del Torneo Regional Amateur 2021; con juegos de Ida a jugarse el próximo sábado 18 y cerrando con la Vuelta el miércoles 22.

Luego de los cruces de la Primera Ronda Eliminatoria, la competencia retornará el 9 de Enero de 2022.

Por la Región Patagonia, y precisamente por la provincia del Chubut, son tres los equipos que transitarán esta nueva instancia, como ser JJ Moreno que clasificó en el primer puesto de la Zona 4, como así también su escolta Germinal de Rawson y el mejor de la Zona 3, Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia.

En cuanto a los cruces, “El Naranja” ya sabe que comenzará la serie viajando a Rio Negro, donde jugará el próximo sábado ante Deportivo Roca; para cerrar como local en la Vuelta el miércoles 22.

En tanto, se dará el partido entre los otros dos chubutenses, Germinal y Newbery: el primer juego será el sábado en el Estadio “El Fortín”, definiéndose en Comodoro Rivadavia el miércoles 22.

FÚTBOL – TORNEO REGIONAL AMATEUR

REGIÓN PATAGONIA – CRUCES PRIMERA RONDA ELIMINATORIA

1: Petroquímica (Río Grande) vs. Independiente (Puerto San Julián) (L)

2: Boxing Club (Río Gallegos) vs. Camioneros (Río Grande) (L)

3: Jorge Newbery (Comodoro Rivadavia) vs. Germinal (Rawson) (L)

4: Juan José Moreno (Puerto Madryn) vs. Dep. Roca (General Roca) (L)

5: Dep. Villalonga vs. La Amistad (Cipolletti) (L)

6: Unión Alem Progresista (Allen) vs. Maronese (Neuquén) (L)

7: Dep. Rincón (Rincón de los Sauces) vs. Chicago (Bariloche) (L)

8: Dep. Cruz del Sur (San Carlos de Bariloche) vs. Alianza (Cutral Co) (L)

(L) Hace de local en el primer partido.

SEGUNDA RONDA ELIMINATORIA

A: Ganador de 1 vs. Ganador de 2

B: Ganador de 3 vs. Ganador de 4

C: Ganador de 5 vs. Ganador de 6

D: Ganador de 7 vs. Ganador de 8

TERCERA RONDA ELIMINATORIA

I: Ganador de A vs. Ganador de B

II: Ganador de C vs. Ganador de D

CUARTA RONDA ELIMINATORIA

Ganador de I vs. Ganador de II