Declaran servicio esencial a la recolección de residuos en Rawson

El Concejo Deliberante de Rawson mediante ordenanza declaró como “Servicio Esencial” a la Recolección de Residuos y su correcta prestación, en todo el ejido de la ciudad capital del Chubut, en una clara definición política adoptada por mayoría especial. El expediente fue enviado por el Poder Ejecutivo Municipal al recinto, a través del presidente de la bancada oficialista y tras pedir su tratamiento sobre tablas, se abstuvieron de votarlo los dos ediles de la bancada Frente de Todos: Lorena Marín y Maximiliano Vega,

Luego con votación nominal el Concejo Deliberante de Rawson aprobó por mayoría especial un ofrecimiento público de tierras, en el cual se abstuvieron los concejales del Frente de Todos, Lorena Marín y Maximiliano Vega junto al edil de Despertar Rawsense, Germán Gusella.

También tuvieron votación dividida dos expedientes referidos a tierras para emprendimientos industriales en Puerto Rawson. Se trata de la familia Nogales, que contó con el respaldo de nueve votos favorables y la única abstención de la edil Iris Otero de Arriba Rawson. Y en el expediente de Astillero del Reconocimiento

La vigésima sesión que concluye con el período ordinario del presente año dio inicio con un pedido para apartarse de reglamento y llevar adelante un tratamiento sobre tablas a una Declaración de Interés Cultural a la participación de la cantante local Antonella Piñero en el Eisteddfod de Trelew, donde obtuvo un galardón en la tradicional competencia cultural vinculada a la cultura galesa. La propuesta en tal sentido la impulsó la presidenta de la bancada Frente de Todos, Lorena Marín y recibió el acompañamiento del resto de los ediles que aprobaron de modo unánime su tratamiento y entrega en la misma sesión, ante el cerrado aplauso de los asistentes a la sesión legislativa.

Como se recordará hace pocas semanas el Concejo Deliberante hizo lo propio con la poeta Vilma Nancy Jones ganadora de la Corona del Poeta con su poema Oblivion 2

Zona turística de Playa Unión

Entre los temas aprobados provenientes del plenario de comisiones figura la creación en el ámbito de la Municipalidad de Rawson el Plan “Generar Empleo”.

Lo mismo sucedió con el proyecto que delimita “Zona Turística, Recreativa y de Esparcimiento” en el Balneario Playa Unión. Dicho proyecto se complementa con el Proyecto de Ordenanza por el que se modifica el Artículo 3º de la Ordenanza N° 3504 Texto Ordenado (Ruidos Molestos).

También tuvo voto favorable la modificación del Artículo 4º de la Ordenanza No 8214 (Agencia de Desarrollo Económico de Rawson).

Además, se crea el Programa de Detección Precoz de Personas con Trastornos del Espectro Autista. Asimismo, se creó el Registro Municipal de Organizaciones de la Sociedad Civil de Rawson (OSC).

Se ratificó el Acta Acuerdo celebrada entre la Asociación Vecinal Área 25, la Escuela de Aprendizaje Laboral N° 2702 y la Municipalidad de Rawson.

El Concejo Deliberante facultó al Poder Ejecutivo Municipal a crear el Fondo Unificado Municipal (FUM), hasta la finalización del año 2022.

Luego se aprobó la modificación al Artículo 13 del Anexo I de la Ordenanza No 8214 (Estatuto del Consorcio Parque Industrial Rawson).

Y se aprobó que se modifique el Artículo 2º de la Ordenanza N° 1709 (Adicional por Bloqueo de Título). Finalmente tuvo voto favorable la ordenanza por la que se establece el Casco Céntrico de Rawson y se. exceptúa de lo establecido en el Decreto Ordenanza No 1107/77, Capítulo 9, Artículo 3O y 4º a las construcciones ubicadas en dicho casco.