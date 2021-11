Trelew: El control de precios se desarrolla «sin inconvenientes», apuntó López

El coordinador de Inspecciones Generales de Trelew, Héctor López, habló sobre el control de precios desplegado a nivel local.

«Viene bastante bien y todos los establecimientos que hemos visitado vienen cumpliendo rigurosamente el listado de precios que ha enviado Nación», sostuvo en diálogo con AzM Radio, aclarando que la excepción «fue alguna marca puntual que corresponde a una empresa, por ejemplo un supermercado que tiene su propia marca».

Asimismo, el funcionario municipal mencionó que «en algunos casos no hay faltantes, sino productos que corresponden a una empresa en particular, la cual tiene su propia marca y tiene el convenio de precio con la misma, entonces no va a estar en la competencia» y agregó que «en esa pequeña diferencia tenemos que ir mirando los productos uno por uno».

No obstante, «hasta ahora no ha habido ningún inconveniente, todos vienen cumpliendo con los productos exhibidos como corresponde, veremos con el tiempo si esto sigue así», apuntó López, precisando que «este trabajo también lo hace Defensa del Consumidor y se determinan los días en los que se hace el control conjuntamente, para poder estar en más lugares a la vez y asegurarnos tener presencia en todos lados y poder controlar con mayor rapidez».