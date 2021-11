Lionel Scaloni, en la terna de los premios “The Best”

Este lunes, se conocieron las ternas de los premios “The Best”, otorgados por la FIFA y que esta edición 2021 tendrá como nominados a varios argentinos.

En este caso, en la categoría Mejor DT, no solo está nominado Diego Simeone, sino también el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni. Como Mejor Jugador, nuevamente está Lionel Messi, compartiéndolo con Karim Benzema, Kevin De Bruyne, Cristiano Ronaldo, Erling Haaland, Jorginho, N’Golo Kanté, Robert Lewandowski, Kylian Mbappé, Neymar y Mohamed Salah.

Scaloni, considerado por la FIFA

Lionel Scaloni fue preseleccionado por FIFA para llevarse el premio The Best 2021, premiación a entregarse el próximo 17 de enero., estando dentro de los nominados como Mejor Entrenador, compartiendo nominación con Antonio Conte, Hans-Dieter Flick, Josep Guardiola, Roberto Mancini, Thomas Tuchel y Diego Simeone.

Está claro que el 2021 no se olvidará fácilmente y hasta marcará la carrera de Scaloni como entrenador, ya que con el campeonato obtenido en la Copa América el 10 de julio ante Brasil, la Selección que rompió con 28 años de sequía.

No conforme con ello, el seleccionado obtuvo la clasificación al próximo Mundial de Qatar 2022 cuatro fechas antes de la finalización de las Eliminatorias, jugando partidos de gran nivel como contra Bolivia y Uruguay en condición de local. Al momento, la Albiceleste ostenta un invicto de 27 partidos, iniciado tras las semifinales de la Copa América 2019.

Scaloni competirá mano a mano con apellidos como el de Conte, campeón con Inter en la Serie A en la última temporada; Mancini, campeón con Italia de la Eurocopa 2021; Flick, actual DT de Alemania y con pasado reciente en el Bayern Munich; Guardiola, ganador de la Premier League con Manchester City; Tuchel, último campeón de Champions League con Chelsea; y Simeone, de gran temporada al frente del Atlético Madrid.

Messi, nuevamente nominado

En tanto, el capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, también está nominado al premio The Best como Mejor Jugador de la FIFA.

“El 10” ya obtuvo este galardón en 2019 y competirá contra Karim Benzema, Kevin De Bruyne, Cristiano Ronaldo, Erling Haaland, Jorginho, N’Golo Kanté, Robert Lewandowski, Kylian Mbappé, Neymar y Mohamed Salah.