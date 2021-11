Diputado critica «falta de diálogo» entre el Municipio de Trevelin y la Provincia

El diputado provincial del FPV, Carlos Mantegna, se refirió a los dichos del intendente de Trevelin, Héctor «Cano» Ingram, quien dijo que con el Gobierno Provincial «no hay diálogo». Las declaraciones tuvieron lugar en el marco del aniversario de la localidad.

En AzM Radio, el legislador, oriundo de dicha localidad, sostuvo que «yo represento a mi pueblo y he estado en contacto permanente con el intendente, pero se ha hecho muy difícil ya que ha habido escaso diálogo» y agregó que «históricamente, en el desfile donde se prestaban las armas para que desfilaran los rifleros de Trevelin, no se prestaron».

«Además», continuó Mantegna, «históricamente siempre se prestó el palco de la Policía y no se consiguió esta vez, dijeron que ‘no'».

«Me parece que son estupideces que no facilitan las cosas en un momento donde debe acrecentarse el diálogo entre los vecinos y políticos para mejorar la situación de la gente. No digo que Trevelin esté aislado pero sí que hay falta de comunicación. Al intendente lo eligió el pueblo y él representa a toda la comunidad, y cuando lo discriminan a él, están discriminando al pueblo», concluyó.