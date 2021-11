Conservacionistas repudiaron la matanza de pingüinos en Punta Tombo

El propietario de la estancia La Antonieta y miembro de la Fundación Dos Pozos, Guido Pepa Morelli, se refirió a la matanza de pingüinos perpetrada en una zona de Punta Tombo. En su carácter de integrante de una entidad que realiza conservación en una reserva de pingüinos ubicada a escasos metros de la estancia, dialogó con AzM Radio respecto del hecho calificado como «aberrante» por la fiscal Gómez.

Familia vecina

Al respecto, sostuvo que «el acceso a nuestra estancia está en el kilómetro 234 de la Ruta 1 y pertenecemos a la Fundación Dos Pozos, somos vecinos de Punta Tombo, por tierra y por costa de mar» y contó que «se trata de una familia vecina nuestra de hace más de 80 años y la verdad es que es una lástima; hacemos conservación y repudiamos este acto, llegado el momento veremos cómo contribuir a la causa».

Preservar la fauna

Asimismo, Pepa Morelli detalló que «estoy consciente de lo relativo al alambrado electrificado que se colocó porque sé que en esa parte del campo hay ganado bovino, lo más normal es que se ponga para los vacunos, y en lo que hace a Punta Clara, al norte de Punta Tombo, hay una pingüinera donde el Estado no tiene injerencia y debería estar un poco más presente; debería coordinarse con el dueño del campo la custodia del sitio para que, entre todos, se pueda preservar la fauna del lugar que es lo que a todos nos interesa».

«No sabemos si está habilitado»

«La historia refiere a un campo que se vendió y que está del otro lado, en Punta Atlas, y el sucesor construyó de este lado; eso es lo que sabemos. A qué se dedican no sabemos bien porque no hemos visto cartelería y no estamos al tanto respecto de si se ha habilitado o no», manifestó el propietario de la Estancia y miembro de la Fundación Dos Pozos.

«Repudiamos el hecho»

Sumado a ello, mencionó que «el potencial que tiene Punta Tombo no tiene nombre, se ha invertido muchísimo y también hay que valorar la inversión privada; hoy, hablar de pingüinos en el mundo es Punta Tombo y está bueno que haya nuevas pingüineras e ir innovando, nosotros hacemos turismo y vemos que mucha gente que viene a alojarse termina yendo a visitar dos pingüineras, no es que por haber una más le saca gente a la otra» y, en relación al aberrante hecho ocurrido esta semana, planteó que «el organismo de contralor que tenemos nosotros es el Ministerio de Turismo y la Dirección de Flora y Fauna, creo que no se van a quedar de brazos cruzados; es importante que se llegue a la verdad, nosotros repudiamos el acto».