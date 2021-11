Comodoro: el boleto de colectivo podría llegar a los 69 pesos

El concejal radical de Comodoro Rivadavia, Tomás Buffa, se refirió a la audiencia pública que se realizará por el aumento del boleto de colectivo en la ciudad petrolera. «Hubo una sesión extraordinaria en la que se le dio ingreso a seis temas, de los cuales tres son actualizaciones tarifarias: dos son del transporte público, tanto el servicio que brinda Diadema como Patagonia y el otro sobre el servicio de taxis. Vamos a tener un plenario y empezar a trabajar y si logran despacho entendemos que serán tratados en la próxima sesión y la convocatoria a audiencias públicas como prevé la ordenanza».

El edil comodorense explicó que, si bien es potestad del Concejo aprobar, modificar o rechazar el proyecto que envía el Ejecutivo, «normalmente con ocho manos del oficialismo no se da este debate, sino que es más una imposición. Nosotros damos nuestros aportes pero generalmente no son escuchados».

En cuanto a los porcentajes de aumento, Buffa indicó que «se habla de un 48%, pero en realidad no es tan así. Para el 1° de enero se pide un aumento para el boleto urbano que va a quedar en $53,15, por lo tanto es un aumento del 27%, y en junio vuelve a sufrir un aumento y se va a $69,62, siendo un aumento del 30% sobre el 27 ya aumentado. Si hacemos una escala interanual, de diciembre a diciembre, estamos hablando de un aumento del 66%».