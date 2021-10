Sin luz en El Hoyo: «La situación tiene a los pobladores de rehenes», advirtió Huisman

El intendente de El Hoyo, Pol Huisman, habló sobre la falta de suministro eléctrico en la localidad cordillerana. En diálogo con AzM Radio, planteó que «estamos con sectores sin luz desde el domingo, y los problemas que pueden suceder normalmente ahora están agravados por la desatención de la Dirección General de Servicios Públicos, por la falta de aportes, pagos, elementos» y advirtió que «en este momento, el personal está en retención de servicios, trabaja a reglamento y dicen que no pueden salir a hacer los arreglos porque no tienen los vehículos».

«Nadie contesta»

Asimismo, el Jefe Comunal explicó que «nosotros les ofrecimos vehículos y nos ponemos a disposición para resolver el problema, pero ya son cuatro días sin luz, se descongela la comida, es un desastre social, productivo, y nadie le pone el cascabel al gato», sumando a ello que «hablamos con el Director General pero no sé que pasa, parece que está rota la cadena de mandos; trato de hablar con el ministro Aguilera y no contesta, así que es una cuestión tremenda».

Medida de fuerza

«El jefe de la Delegación dice que se nos va a prender fuego todo, es realmente inédito lo que pasa acá, nadie hace lo que tiene que hacer; nosotros exigimos que hagan lo que tienen que hacer y que nos restituyan el servicio; ellos dicen que no tienen vehículos ni combustible, y nosotros les ofrecemos estos elementos pero no los aceptan, así que no nos queda claro si hay una medida de fuerza», apuntó Huisman.

«Es una trampa»

«Estamos en un rulo que es una trampa y que tiene de rehenes a los pobladores y a los destinos del pueblo», manifestó el Intendente de El Hoyo y precisó que «el primer corte fueron un par de postes camino a El Desemboque que se cortaron y provocaron el corte de luz en toda la localidad; nosotros tuvimos que avisarle a la Usina porque no se habían enterado, y finalmente pudieron concentrar el problema ahí, dotando de energía al resto de la localidad; pero desde el domingo, ese sector sigue sin luz».

Luces intermitentes

Además, «hubo otro corte en otra zona hace unos días y tampoco fue arreglado, y nos dicen que no pueden ir a resolverlo; por ende, hay gente que está hace dos días sin luz», añadiendo que «distintos pueblos y parajes se fueron quedando sin luz, no hay respuesta y lo único que nos dicen es ‘no podemos hacer nada'».

Inversores que se van

En otro orden, Huisman fue determinante al reconocer que «no se trata solamente de lo turístico, acá vienen inversores, por ejemplo, de una planta que es modelo en América para hacer deshidratación de fruta fina, y cuando vieron cómo estaba el sistema eléctrico se fueron a Bariloche» y señaló que «hablando con productores de la zona, nos decían que no saben si podrán tener más porque no tienen manera de saber si van a regar, si van a poder poner las cámaras de refrigerado para la fruta; en este momento, el tope de nuestro desarrollo tiene que ver con decisiones de la Provincia, estando nosotros cautivos de esas decisiones e indecisiones».