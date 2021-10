Guardafauna de Pirámides advirtió por vertido de líquidos cloacales a la playa

Un vecino y empleado ballenero de la localidad de Puerto Pirámides, registró con su teléfono celular, una tapa de cloacas desbordada, cuyos líquidos estaban siendo vertidos en el predio ballenero y, consecuentemente, en dirección hacia la playa.

Según relató otro vecino, el guardafaunas Gustavo Maldonado, el día viernes «me encontré recorriendo más líquidos clocales en la entrada de Pirámides, y en la cantera tiraron alrededor de diez o más camiones de liquido», situación que generó preocupación a nivel local por la posibilidad de contaminación y la naturaleza propia de los vertidos. Por este episodio se hizo un acta de constatación.

También, se informó que, hace aproximadamente tres días, una bomba de la estación de cloacas sufrió una rotura y que, para que las pérdidas no rebalsaran, «se sacó el líquido cloacal con camiones atmosféricos y fue vertido en la entrada de la localidad», una postal de la problemática situación que atraviesan los servicios públicos a nivel local, tras la interrupción recurrente en el suministro eléctrico y de agua potable, situación que buscan solucionar a través de la Dirección General de Servicios Públicos provincial. Ante la consulta de El Diario, desde el Ejecutivo Municipal informaron que «los vertidos fueron vaciados por el camión atmosférico en la cantera, los cuales no contienen sólidos porque previamente pasaron por una máquina de procesamiento, concretamente una Rotamac».

Se trata de una obstrucción que ocurrió en la Estación de Bombeo 1, la cual suele taparse, en muchas ocasiones, por los residuos desechados por comercios gastronómicos; el secretario de Gobierno municipal, Jorge Perversi, sostuvo que, mientras se realizaba el destape de la cloaca, «quitaron de la cámara ‘bodoques’ de grasa, papel higiénico y otro tipo de residuos, se controlaron desde las 7 y media de la mañana ambas estaciones de Bombeo, y durante la verificación habitual de la segunda, la primera sufrió el taponamiento, que generó que brotara mucho líquido en muy poco tiempo».

Asimismo, desde la administración local señalaron que «los motores de soporte de cada una de las estaciones de bombeo no están operativos, mayormente por cuestiones económicas, y el segundo motor de soporte fue retirado por la Provincia para llevarlo a otras localidades».

Fuentes técnicas explicaron que «hubo que enviar una de las bombas para su arreglo ya que había una falla en la Estación de Bombeo 1, y mientras la misma no se encontraba operativa, debió concurrir el camión atmosférico para que no ocurriera un derrame; una vez que regresó la bomba, dicho camión ya no fue necesario, pero como el mismo no puede llegar hasta la Estación de Bombeo 2 por las propias características del camino hacia ese lugar, realizó el volcado en la cantera, lo cual no produce impacto ambiental, algo que ya fue analizado conjuntamente con la cartera de Ambiente provincial» y agregaron que «en algunos lugares, existe un ‘bypass’ para que los líquidos cloacales escapen hacia el río o hacia el mar; en el caso de Puerto Madryn, por ejemplo, escapan hacia el mar, al igual que en Ushuaia, mientras que en Puerto Pirámides se vierten en dicha cantera, que no es de acceso público».

El vertido de líquidos cloacales registrado por el vecino:

Personal técnico desobstrucó la cloaca, momentos después de realizar un control sobre la misma y constatar el rebalse: