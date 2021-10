El Gobierno puso nuevas trabas a las exportaciones de maíz

El Ministerio de Agricultura de la Nación solicitará información adicional para la autorización de embarques de maíz al exterior por el salto registrado en las declaraciones juradas para exportar.

La medida se tomó, según admitieron en la cartera a cargo de Julián Domínguez, tras los rumores que hubo en las últimas dos semanas sobre una suba de las retenciones y posibles cierres de las ventas al exterior. Este clima de incertidumbre determinó que se adelantaran Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) por parte de las empresas.

“La última semana se anticiparon más de dos millones de toneladas. Se pretende ordenar el último tramo del año. No se van a cerrar las exportaciones, pero sí pedir datos”, señaló una alta fuente de Agricultura. Agregó que esto se hace por la resolución 128 de 2019, que permite solicitar información. “Estamos en el límite en el abastecimiento”, reconoció.

Desde el Gobierno admiten que “se busca sostener la oferta de maíz en el mercado interno para que no se produzcan saltos de precios en algunos productos alimenticios”.

Cabe destacar que el alimento más importante de toda la cadena de producción ganadera es el maíz. La falta de este grano impactaría en su precio interno y esto se trasladaría a toda la cadena repercutiendo en el precio final en góndola.

En rigor, la cartera de Agricultura va a solicitar a los exportadores presentar las declaraciones de exportación con las “operaciones debidamente respaldadas con sus compras físicas y con barcos nominados con fecha estimada de arribo”.

Días atrás el titular de la cartera agropecuaria, Julián Domínguez, durante la presentación del proyecto del Gobierno de desarrollo agroindustrial había definido al maíz, el trigo, y la carne como bienes culturales, a los cuales había que controlar sus saldos exportables. Por su parte, el secretario de Agricultura, Jorge Solmi, confirmó que se está monitoreando el mercado y no descartó tomar medidas se ameritaba la situación para garantizar el abastecimiento del mercado interno.

En tanto, ante esta decisión, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, comentó desde su cuenta de Twitter: “Seguir interviniendo y burocratizando los mercados es una pésima señal que trae desconfianza en los productores. Ya lo vivimos desde abril con la carne y ahora con el maíz. Nuestro país necesita que todos podamos trabajar libremente para producir sabiendo que vamos a poder vender”.

Hay que recordar que hace 7 días atrás se completó el cupo tácito de exportación de maíz, a través de la declaración de más de 690.000 toneladas de embarques del cereal por parte de Cofco, Bunge y Cargill, entre otras compañías. El actual ciclo comercial vence el próximo 28 de febrero, y por ese motivo los exportadores no podrán adquirir más cereal para embarcar antes de esa fecha.