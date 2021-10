Arcioni entregó viviendas a 108 familias de Esquel

El gobernador de la Provincia, Mariano Arcioni, presidió este martes en la ciudad de Esquel un acto de entrega de 108 viviendas en la zona de “Valle Chico”, una obra que demandó arriba de los 1.000 millones de pesos de inversión.

Junto al mandatario chubutense estuvieron los ministros de Salud, Fabián Puratich, y Familia, Gustavo Hermida; la gerenta general del IPV, Ivana Papaianni; el presidente de Lotería del Chubut, Luis María Aguirre; y la subsecretaria de Información Pública, a cargo de la Secretaría General de la Gobernación, Vanesa Abril.

Participaron además los secretarios de Trabajo, Cristian Ayala, y de Bosques, Rodrigo Roveta, y los intendentes de Tecka, Jorge Seitune; de Corcovado, Ariel Molina; de Gualjaina, Marcelo Limarieri; de Río Pico, Diego Pérez; de José de San Martín, Rubén Calpanchay, y de Paso de Indios, Mario Pichiñan, invitados especiales y las familias adjudicatarias.

Minutos antes de comenzar el acto, el Gobernador del Chubut realizó la entrega de una motosierra a la Fundación de Equinoterapia, una fotocopiadora a la Escuela N° 210 y un aporte económico de 500 mil pesos destinado a la Asociación Cooperadora del Hospital Zonal de Esquel.

Al hacer uso de la palabra, el Gobernador Arcioni felicitó a los 108 adjudicatarios y agradeció el hecho de “poder compartir este momento de tanta emoción con las familias que han estado largos años aguardando por el sueño del techo propio”.

Licitación de 36 nuevas casas

Valoró luego que la obra no se detuvo durante los meses de pandemia y quiso destacar también la transparencia del sorteo de estas casas localizadas en el sector de “Valle Chico”. “En diciembre estaremos licitando otras 36 casas más y así seguiremos por cuatrimestre”, anunció ante el aplauso de los vecinos presentes.

Recordó que la actual gestión de gobierno lleva entregadas más de 1.400 viviendas en diferentes localidades de la provincia. “Tenemos más de 1000 en ejecución con recursos propios. Somos equitativos con cada uno de los municipios y comunas rurales”, manifestó.

En ese marco dejó en claro que en ningún momento lo verán alimentando “esa famosa grieta que en definitiva lo único que hace es perjudicar a la gente. No me van a encontrar agraviando a los demás, al contrario estaré trabajando y mirando para adelante”.

“No hecho culpas hacia atrás por todo lo que atravesamos. En la Comarca Andina me dieron el voto de confianza primero en las elecciones del 2015, luego en el 2017 y 2019 que fuimos encabezando. Dimos respuestas y soluciones a la zona. Sabemos que aún hay mucho por hacer”, amplió.

Proyección a futuro

El Gobernador realzó el trabajo conjunto con los municipios y diferentes actores de la política. “Estamos proyectando una provincia a largo plazo. Pensamos un Chubut donde todos los niños tengan un próspero futuro, con educación y trabajo digno por sobre todas las cosas”, recalcó.

“Es un día de todos los esquelenses y en especial de las 108 familias que reciben las llaves de sus casas. Tienen la tranquilidad de contar con el techo propio”, planteó y pidió a la gran cantidad de vecinos que “sigan confiando en este Gobierno porque para nosotros no hay nada por encima de los chubutenses”.