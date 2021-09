REPRO 2: Ayuda económica a trabajadores temporarios de Río Negro

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación dispuso el pago de $18.000 a más de 1600 trabajadores y trabajadores temporarios o eventuales de la provincia de Río Negro, en el marco del Programa REPRO 2. La asistencia económica se extiende por tres meses y servirá para completar el sueldo de las empleadas y los empleados alcanzados con la finalidad de sostener los puestos de trabajo.

La medida apunta a proteger a las empresas y a los puestos de trabajo vinculados al turismo, ya sea desde la actividad hotelera, gastronómica, de comercio o de las empresas que se dedican a la organización de viajes de egresados.

Alcanza a personas con contratos temporarios o eventuales que cumplan determinados requisitos, tales como: no haber percibido REPRO 2 para los periodos de mayo, junio o julio del 2021, no recibir otra ayuda económica del Estado Nacional, no percibir ingresos en el mismo mensual por el CUIT informado y no poseer aportes superiores a cuatro Salarios Mínimos, Vitales y Móviles a través de otro CUIT.