Puerto Pirámides, sin agua por una rotura en la planta desalinizadora

El presidente de la Cooperativa de Servicios Públicos de Puerto Pirámides, Alejandro Ferro, se refirió al desperfecto que sufrió la planta desalinizadora, lo que generó desperfectos en la provisión de agua potable para la villa balnearia.

En diálogo con AzM Radio, sostuvo que «seguimos bajo una falta de inversión de hace varios años, las bombas son muy antiguas y están muy deterioradas, no hubo una planificación para que no llegáramos a esta situación» y explicó que «desde la Cooperativa podemos gestionar algunas cuestiones una vez que hay agua, pero la planta desalinizadora pertenece al área provincial de Servicios Público».

Actualmente, la planta «está parada, está una bomba de captación rota la cual repararían y traerían el miércoles», describió Ferro, sumando a ello que se debería estar invirtiendo para que el pueblo no se quede sin agua; estamos ante una situación grave».

«Es como no haberle hecho un service a un auto durante tres años, la planta ya no es la misma que era en 2016 cuando se adquirió y se instaló en Pirámides», manifestó el titular de la Cooperativa, remarcando que se requieren «membranas importadas y hoy estamos sufriendo, también, la falta de inversión porque se trata de repuestos en dólares y no se pudieron hacer las inversiones el día a día, como así tampoco el mantenimiento».

La planta «no está rota sino que está averiada una de las bombas», aclaró Ferro.