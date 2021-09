Beneficiarios de la sexta edición del Fondo de Auxilio para Prestadores Turísticos podrán acceder al REPRO 2

Como parte de las políticas focalizadas para los actores de la cadena turística, el Ministerio de Turismo y Deportes junto con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a través de la Resolución 583/2021, anunciaron que aquellas personas que fueron beneficiadas por el APTur VI y no contaban con los requisitos de categorización requeridos por el programa REPRO 2, podrán acceder al beneficio de la cartera de Trabajo.

La medida alcanza a guías de turismo, organizadores de excursiones de turismo aventura, instructores de actividades vinculadas al turismo y servicios complementarios, entre otros.

Así, aquellas personas que prestan servicios complementarios al turismo y han acreditado dicha actividad mediante avales, pero se encuentran registradas ante la AFIP bajo una categoría que no se corresponde con la que efectivamente desarrollan, o se han recategorizado con una fecha de inicio de actividad posterior a marzo 2020, estarán habilitadas para acceder al REPRO 2.

De este modo, además de percibir un aporte no reembolsable de $22 mil por mes, de agosto a diciembre de 2021 del APTur VI, podrán acceder al beneficio mensual para trabajadores y trabajadoras independientes en sectores críticos.

La iniciativa se enmarca dentro de la batería puesta en marcha para preservar al universo de prestadores independientes: entre 2020 y lo que va de 2021 se llevaron adelante seis ediciones del Fondo de Auxilio para Prestadores Turísticos, que abarcaron a diversos actores de la cadena para acompañar el camino de la reactivación.