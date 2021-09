Alertan por el creciente robos de medidores de agua en Rawson

La Cooperativa de Servicios Públicos de Rawson alertó por el creciente robos de medidores de agua en la ciudad. Una docena de kit de medición de agua fueron sustraídos en distintos sectores de la ciudad. El material robado no reviste valor económico para su comercialización. Además, se constató el robo de térmicas en el alumbrado público. Desde la entidad pidieron a los vecinos que informen si observan personas ajenas a la Cooperativa en maniobras sospechosas.

El jefe del Servicio Sanitario, Axel Roberts, mostró preocupación por el constante robo de llaves maestras y medidores en la ciudad. Además del daño económico que le genera a la Cooperativa, implica pérdidas de agua que afectan al servicio.

“Se comenzó a detectar faltantes de los kits de mediciones, hecho que no es habitual. Esto causa el inconveniente de la pérdida de agua y que los usuarios puedan quedarse sin el servicio, sumado al perjuicio económico”, indicó.

Sostuvo que el artefacto “no tiene un valor de reventa significativo porque más allá de su peso, no posee bronce. Lo único que causan es daño. Le pedimos a los vecinos que ante cualquier anomalía con gente que no esté identificada con la Cooperativa, que se comuniquen con los teléfonos del Servicio y/o con la Policía a fin de evitar los robos. El radio servido es muy amplio por lo que no tenemos manera de vigilar todos los sectores. Nos preocupa porque son ilícitos que se venían dando en ciudades vecinas, pero no en Rawson”.

Roberts señaló que se detectaron doce robos. “El problema es que va en aumento. Nos dimos cuenta porque había un derroche muy grande de agua en la Capilla Shoenstatt, luego en el B°3 de Abril, en el jardín de infantes y en las 490. Es agua que se pierde y que impacta directamente en la calidad del servicio”, precisó.

Finalmente remarcó que “estamos en una situación económica delicada y esto complica aún más el panorama. Cada medidor tiene un costo de $3 mil aproximadamente y no tenemos stock disponible, dado que el material que tenemos es para nuevas conexiones y reemplazos”.

Por otro lado, se advirtió el robo de las térmicas de energía en la costanera del barrio San Ramón. Se pudo observar que extraen la tapa de los postes de alumbrado eléctrico, cortan los cables y roban el equipamiento.

Reiteramos la solicitud a los vecinos que detecten personas ajenas a la Cooperativa, que den aviso inmediatamente a la Policía.