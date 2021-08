Trelew: Dueña de la parrilla Don Pedro advirtió por falta de seguridad en la zona

Una de las propietarias de la parrilla Don Pedro de Trelew, María, se refirió al violento asalto perpetrado en el local ubicado en el acceso sur a la ciudad del Valle.

En diálogo con AzM Radio, sostuvo que «lo más gracioso y triste fue que había dos patrulleros y todos los policías (que acudieron al lugar) estaban en sus autos particulares porque no tienen móviles, a veces no cuentan con combustible, y esto lo puedo decir yo porque si ellos abren la boca, mañana están todos sumariados».

Golpes y asalto comando

«Lo que más me dolió de todo lo que pasó fue que a la moza la golpearon, la patearon, la tiraron al suelo y al cliente lo lastimaron, y también me causó mucha angustia que estaba mi hija con un dinero que había juntado para festejar el Día del Niño, y se lo robaron», lamentó la propietaria del comercio.

Sin esperanzas

Asimismo, María expuso que «todavía, después de muchos años, trabajamos para mantener a todas estas lacras», sumando a ello que «uno le va a pedir ayuda a los políticos y ‘no tienen’, hace 26 años que tengo este negocio; no creo que aparezca nada» y relatando que «hace dos años también me robaron y no apareció nada; y en algunos barrios ha sido terrible lo que están robando en estos días».