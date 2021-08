Nico De Los Santos y Sapochnik lanzaron su Campus

Para fines de diciembre de este año, el basquetbolista trelewense Nicolás De Los Santos junto al entrenador Gustavo Sapochnik, han programado su 1° Encuentro de DLS Basketball Camps.

La actividad estará destinada para jugadores y jugadoras de la zona valletana, enfocándose los trabajos en la preparación física, la técnica individual y charlas informativas sobre hábitos de entrenamiento.

En diciembre, se capacita en básquetbol

Dirigido y coordinado por Nicolás De Los Santos y Gustavo Sapochnik, DLS Basketball Camps abre sus puertas como un nuevo espacio para el entrenamiento intensivo del basquetbol: enfocado en la preparación física, la técnica individual y charlas informativas sobre hábitos de entrenamiento.

El 1° encuentro está programado para los días 27, 28 y 29 de diciembre del 2021 en la ciudad de Trelew, Chubut. Allí los participantes conocerán las experiencias deportivas y los hábitos alrededor del entrenamiento que llevan adelante los directores y coordinadores del campus: De los Santos como jugador de la elite nacional en este deporte desde hace muchos años y Sapochnik como entrenador de vasta experiencia en distintos ámbitos.

Pero estos no serán los únicos integrantes del Staff del campus ya que durante los 3 días de entrenamiento se contará con la presencia de un entrenador y un preparador físico de Liga Nacional; ex jugadores profesionales (que residen en la zona) y entrenadores de la provincia que compartirán sus saberes y experiencias.

La actividad está destinada a niños y niñas de 9 a 17 años que formen parte del básquet federado o que deseen tener sus primeras experiencias en este deporte.

Los y las participantes del campus no solo serán de la región, sino que la invitación se hace extensiva a toda la provincia del Chubut y a distintos puntos del país ya que el evento contará con un espacio de alojamiento.